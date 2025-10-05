Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Knapper 1:0-Sieg über den TSV Offingen: SC Bubesheim übernimmt Tabellenführung in der Kreisliga

Fußball

Bubesheim besiegt Offingen: Wechsel an der Kreisliga-Tabellenspitze

Im Kreisliga-Spitzenspiel hat der TSV Offingen viele Chancen, nutzt diese aber nicht. Stattdessen gewinnt der SC Bubesheim knapp mit 1:0 und grüßt nun vom ersten Tabellenplatz.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Der SC Bubesheim, hier am Ball Verteidiger Adam Kunz, ist nach dem Sieg über den TSV Offingen neuer Tabellenführer in der Kreisliga.
    Der SC Bubesheim, hier am Ball Verteidiger Adam Kunz, ist nach dem Sieg über den TSV Offingen neuer Tabellenführer in der Kreisliga. Foto: Ernst Mayer

    Der SC Bubesheim ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West. Das Team von Trainer Tayfun Yilmaz setzte sich auf eigenem Platz im Spitzenspiel gegen den bisherigen Ligaprimus TSV Offingen mit 1:0 durch.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden