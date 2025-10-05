Fußball Bubesheim besiegt Offingen: Wechsel an der Kreisliga-Tabellenspitze

Im Kreisliga-Spitzenspiel hat der TSV Offingen viele Chancen, nutzt diese aber nicht. Stattdessen gewinnt der SC Bubesheim knapp mit 1:0 und grüßt nun vom ersten Tabellenplatz.