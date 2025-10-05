Bubesheim besiegt Offingen: Wechsel an der Kreisliga-Tabellenspitze

Der SC Bubesheim ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West. Das Team von Trainer Tayfun Yilmaz setzte sich auf eigenem Platz im Spitzenspiel gegen den bisherigen Ligaprimus TSV Offingen mit 1:0 durch.
Fußball
