Burgauer holt Bronze für Deutschland bei EM im Bankdrücken in Istanbul

Die Europäische Meisterschaft im Bankdrücken 2024, organisiert von der European Powerlifting Federation, fand kürzlich in Istanbul, Türkei, statt. Unter den zahlreichen Athleten, die ihre Kraft und Technik unter Beweis stellten, trat Dario Merbeler, ein junger Athlet des TSV Burgau, für Deutschland in der Gewichtsklasse bis 120 Kilogramm an.

Dario Merbeler aus Burgau glänzt bei EM im Bankdrücken in Istanbul

Bankdrücken ist ein Kraftsport, bei der man auf einer flachen Bank liegt und eine Langhantel mit beiden Händen greift und über der Brust nach oben drückt. Es ist eine der drei Hauptübungen im Powerlifting, zusammen mit Kniebeugen und Kreuzheben. Beim Bankdrücken werden vor allem die Brustmuskulatur, die Schultern und der Trizeps beansprucht. Die Übung erfordert Technik und Körperstabilität, um Verletzungen zu vermeiden und das maximale Gewicht sicher zu bewältigen.

Merbeler, Jahrgang 2003, stellte sich einer hochkarätigen Konkurrenz und zeigte eine starke Leistung. In seiner Kategorie gingen insgesamt sechs Athleten aus verschiedenen Ländern an den Start. Merbeler begann den Wettbewerb mit einem erfolgreichen Versuch bei 185 Kilogramm und steigerte sich in den folgenden Durchgängen auf 192,5 kg und schließlich auf 200 kg, die er souverän drückte.

Eigenen Rekord um fünf Kilogramm übertroffen

Damit stellte er eine neue persönliche Bestleistung auf und brach seinen bisherigen Rekord um ganze fünf Kilogramm. Mit dieser Leistung sicherte sich Merbeler den dritten Platz und damit die Bronzemedaille. Sein Endergebnis von 200 Kilogramm entsprach 84,56 Relativpunkten, was ihn knapp hinter Philipp Lehner aus Österreich platzierte, der mit 205 Kilogramm und 86,81 Punkten den zweiten Platz belegte. Die Goldmedaille ging an Tornike Paatashvili aus Georgien, der mit einem beeindruckenden Versuch von 217,5 Kilogramm und 95,56 Punkten den ersten Platz erreichte.

Dies stellt einen beachtlichen Erfolg dar, besonders angesichts des jungen Alters des Athleten und der starken Konkurrenz. Seine Leistung zeigt nicht nur seine individuelle Stärke und Technik, sondern auch das Potenzial für eine vielversprechende Zukunft im internationalen Kraftsport. Der dritte Platz bei der Europameisterschaft ist ein wichtiger Meilenstein in seiner Karriere. Die Europäische Meisterschaft 2024 in Istanbul war geprägt von beeindruckenden Leistungen und fairen Wettkämpfen, und Dario Merbeler konnte sich in diesem anspruchsvollen Umfeld behaupten. Sein Erfolg ist nicht nur ein Triumph für ihn selbst, sondern auch ein bedeutender Moment für den TSV Burgau und den deutschen Kraftsport insgesamt. (AZ)