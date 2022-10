Starker Auftritt der Gewichtheber des TSV Burgau

Zum Saisonauftakt im Gewichtheben zeigen sich die Kraftsportler des TSV Burgau in guter Form.

Aus Sicht des TSV Burgau stellt sich der Start in die Gewichtheber-Saison freundlich dar. Beim Josef-Spießl-Gedächtnisturnier in Landshut zeigten sich die Heber aus Schwaben in guter Form und erreichten starke Platzierungen.

Persönliche Bestleistungen

Simon Jäger ließ bei den Aktiven nichts anbrennen und gewann in seiner Klasse mit neuer persönlicher Zweikampf-Bestleistung von 228 Kilo (103 Reißen, 125 Stoßen). Einen ersten Platz feierte nach einjähriger Verletzungspause auch Ludwig Vogl. Der zweitälteste Teilnehmer dieser Veranstaltung beim STC Bavaria Landshut stemmte 48 und 65 Kilo. Tobias Schlenz steigerte seine Bestleistungen im Reißen und Stoßen auf 66 und 82 Kilo, was ihm ebenfalls den Klassensieg bescherte.

Auch im Nachwuchsbereich erreichten die Burgauer starke Resultate, die alle Beteiligte für kommende Aufgaben zusätzlich motivieren. (AZ)

