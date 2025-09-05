Derby in Bubesheim: „Es werden Nuancen entscheiden“

Nur ein Team aus der Fußball-Kreisliga West weist nach zwei Spieltagen noch eine makellose Bilanz von sechs Punkten auf. Die SpVgg Wiesenbach gewann zum Saisonauftakt beide Partien und steht damit an der Tabellenspitze. Und das, obwohl die Truppe aus dem Sausenthal mit Daniel Steck einen wichtigen Akteur ersetzen muss. Der 31-jährige Spielmacher erlitt in der Vorbereitungsphase einen Muskelbündelriss und fällt damit die komplette Vorrunde aus. Am Samstag ab 15.30 Uhr empfangen die Wiesenbacher nun Türk Gücü Lauingen.

