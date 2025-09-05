Icon Menü
Kreisliga-Derby zwischen Bubesheim und Thannhausen

Fußball

Derby in Bubesheim: „Es werden Nuancen entscheiden“

In der Fußball-Kreisliga West treffen der SC Bubesheim und die TSG Thannhausen zum Landkreisderby aufeinander. Die SpVgg Wiesenbach will derweil ihre makellose Bilanz verteidigen.
Von Uli Anhofer
    • |
    • |
    • |
    Thannhausens Spielertrainer Liridon Rrecaj (2. von links) erwartet im Derby gegen den SC Bubesheim ein knappes Spiel.
    Thannhausens Spielertrainer Liridon Rrecaj (2. von links) erwartet im Derby gegen den SC Bubesheim ein knappes Spiel. Foto: Ernst Mayer

    Nur ein Team aus der Fußball-Kreisliga West weist nach zwei Spieltagen noch eine makellose Bilanz von sechs Punkten auf. Die SpVgg Wiesenbach gewann zum Saisonauftakt beide Partien und steht damit an der Tabellenspitze. Und das, obwohl die Truppe aus dem Sausenthal mit Daniel Steck einen wichtigen Akteur ersetzen muss. Der 31-jährige Spielmacher erlitt in der Vorbereitungsphase einen Muskelbündelriss und fällt damit die komplette Vorrunde aus. Am Samstag ab 15.30 Uhr empfangen die Wiesenbacher nun Türk Gücü Lauingen.

