Neun Gegentreffer: Deshalb stand beim SV Scheppach ein Feldspieler im Tor

Diesen Nachmittag werden die Spieler des SV Scheppach so schnell wohl nicht vergessen: Mit 0:9 verlor die Mannschaft am Sonntag ihr Auswärtsspiel gegen den SV Neuburg/Kammel. Dabei deutete eigentlich alles auf eine ausgeglichene Begegnung hin. Beide Teams belegten vor der Partie einen Platz im Tabellenmittelfeld der Kreisliga, Neuburg hatte drei und das bis dahin noch ungeschlagene Team aus Scheppach vier Punkte auf dem Konto.

„Wir sind eigentlich gut in das Spiel gekommen“, blickt Scheppachs Co-Trainer Christoph Kraus auf die Anfangsphase der Partie in Neuburg. Knapp eine Viertelstunde schlug sich sein Team gut, doch dann musste Valentin Zech im SVS-Tor erstmals hinter sich greifen. Dabei ist Zech eigentlich gar kein Torhüter, sondern Verteidiger. Allerdings hatte sich der etatmäßige Keeper Paul Rutkowski am Samstag an der Hand verletzt und konnte nicht spielen. Da im Kader der Scheppacher kein weiterer Torwart steht, musste ein Feldspieler in den Kasten. Erfahrungen als Torwart hatte Zech, der in den ersten beiden Partien der Saison jeweils über die vollen 90 Minuten in der Abwehrreihe der Scheppacher spielte, nicht. „Er wurde voll ins kalte Wasser geworfen“, berichtet Co-Trainer Kraus.

0:5 zur Halbzeit: Zech erlebte Torwart-Debüt zum Vergessen

Auf der neuen Position erlebte Zech ein Debüt zum Vergessen. Bereits sechs Minuten nach dem ersten Gegentor klingelte es erneut in seinem Kasten, schon zur Pause lag Scheppach mit 0:5 hinten. Christoph Kraus ist es allerdings wichtig, Zech nicht die Schuld für die hohe Niederlage zuzuschieben. „Ihm ist kein Vorwurf zu machen“, erklärt er. Stattdessen machte sich seine Mannschaft das Leben selbst schwer: Bereits nach 32 Minuten flog Scheppach-Mittelfeldspieler Yannik Munkenast beim Stand von 0:2 mit Gelb-Rot vom Platz. „Zu zehnt war es dann natürlich noch schwieriger, etwas entgegenzusetzen“, so Kraus. Zudem standen viele Spieler wegen ihres Urlaubs am Sonntag nicht zur Verfügung, sodass Kraus und SVS-Trainer Herbert Reiter ihre Aufstellung gehörig umbauen mussten.

„Dadurch ist das Spiel bei uns so dahin gelaufen“, beschreibt Kraus die 90 Minuten aus Scheppacher Sicht. Bei Neuburg stieg von Tor zu Tor hingegen das Selbstbewusstsein an. „Bei ihnen ist einfach alles zusammengelaufen“, so der SVS-Co. Erfolgreichster Neuburg-Torschütze war Kilian Kustermann, er schenkte Aushilfstorhüter Zech gleich vier Tore ein. Die weiteren Treffer erzielten Daniel Kalchschmid, Daniel Bobitiu, Tim Dopfer, Felix Glockner und Julian Dopfer. Während Neuburg am kommenden Wochenende spielfrei hat, empfängt Scheppach am Sonntag den TSV Balzhausen. Ob Keeper Rutkowski dann wieder einsatzbereit ist oder erneut ein Feldspieler das Tor hüten muss, steht bislang noch nicht fest.