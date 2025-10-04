Kreisliga-Spitzenduell zwischen Offingen und Bubesheim mit offenem Visier 

Mit dem Derby zwischen dem SC Bubesheim und dem TSV Offingen steigt in der siebten Runde endlich das erste echte Spitzenspiel der Saison in der Fußball-Kreisliga West. Am heutigen Samstagnachmittag um 16 Uhr duellieren sich der aktuelle Dritte aus Bubesheim und Tabellenprimus Offingen auf dem Bubesheimer Sportplatz.

Noch vor wenigen Wochen trafen die beiden Kontrahenten schon einmal aufeinander. Im Achtelfinale des Toto-Pokals auf Kreisebene gewannen die Bubesheimer knapp mit 2:1. In dieser Partie erlangte der Offinger Spielertrainer Stefan Smolka einen ersten Eindruck von der Spielstärke des SCB. Bei der Neuauflage des Spiels am heutigen Nachmittag kann der 32-Jährige allerdings nicht teilnehmen. Beim 3:2-Sieg gegen den SC Altenmünster am vergangenen Sonntag sah Smolka schon in der 32. Minute die Rote Karte. Zuvor hatte der ehemalige Gundelfinger zwei Tore erzielt.

Spielertrainer Smolka: „Freue mich auf ein attraktives Spiel“

Für seinen Platzverweis wurde Smolka vom Sportgericht für zwei Partien gesperrt. „Wir haben das Glück, dass wir in dieser Saison einen breiten Kader haben. Dadurch kann mein Ausfall kompensiert werden. Wir haben schon eine Lösung gefunden“, erklärt der Spielertrainer. Ebenfalls nicht dabei sein wird Torwart Fabian Kuchenbaur. Der Schlussmann sah gegen Altenmünster kurz vor Schluss auch die Rote Karte. Trotz der Ausfälle will Smolka mit seinem Team in Bubesheim voll auf Sieg spielen. Er glaubt, dass die Begegnung ein echter Fußball-Leckerbissen wird: „Ich freue mich auf ein attraktives, offensives Fußballspiel.“

Beim SC Bubesheim ist nach einer durchwachsenen Anfangsphase der Knoten geplatzt. Das Team von Spielertrainer Tayfun Yilmaz konnte drei Siege in Serie einfahren. Am vergangenen Sonntag zeigte die Mannschaft beim starken Türk Gücü Lauingen ihre wohl beste Saisonleistung und gewann verdient mit 4:2. „Wir sind alle gut drauf und freuen uns auf das Spiel gegen Offingen“, blickt Yilmaz auf das Topspiel. Der Bubesheimer sieht sein Team in einem klaren Aufwärtstrend, warnt aber vor den Offingern: „Mit Maximilian Braun und den Neuzugängen aus Jettingen, Vincent Bucher und Lukas Fischer, hat sich Offingen sehr gut verstärkt.“

Yimaz mit klarem Ziel: „Offinger an der Tabellenspitze ablösen“

Die Offensive des Teams aus der Marktgemeinde ist das Aushängeschild. Schon 18 Mal trafen die Offinger in dieser Saison in das gegnerische Tor. Diese 18 Treffer verteilen sich auf sieben Spieler. Treffsicherster TSV-Akteur ist bisher Ismail Bülbül mit vier Tore. Stefan Smolka und Stefan Wohnlich folgen in der teaminternen Rangliste mit je drei Treffern. Doch auch beim SC Bubesheim sind gleich mehrere Akteure torgefährlich. Wie bei Offingen trugen sich schon sieben Spieler in die Torschützenliste ein. Am erfolgreichsten war Jan Wiedemann mit vier Toren. Und so werden auch die Bubesheimer offensiv in die Partie gehen: „Wir wollen die Offinger an der Tabellenspitze ablösen und unseren Zuschauern ein gutes Heimspiel zeigen“, erklärt Yilmaz.

Neben dem Spitzenspiel stehen am Wochenende zwei weitere Kreisderbys an. Der TSV Balzhausen empfängt den TSV Ziemetshausen und der SV Scheppach hat den FC Günzburg zu Gast. In beiden Partien liegt große Brisanz: Balzhausen ziert mit einem Punkt das Tabellenende und hat sich unter der Woche von Trainer Christian Purschke getrennt. Aber auch beim Gegner Ziemetshausen läuft es derzeit nicht rund. Nach sechs Spieltagen stehen erst sieben Punkte auf der Habenseite des Bezirksligaabsteigers. Die jüngsten drei Partien wurden allesamt verloren.

Noch schlechter als bei Ziemetshausen sieht die Bilanz des zweiten Bezirksligaabsteigers aus. Der FC Günzburg sammelte in sechs Partien vier Punkte und belegt damit den elften Platz. Gegner Scheppach dürfte mit seinen bisher erreichten acht Punkten im Soll sein. Beim Heimspiel gegen die Kreisstädter wird Henry Burkert fehlen. Der Scheppacher Defensivspezialist sah bei der 0:4-Niederlag in Thannhausen am vergangenen Sonntag die Rote Karte.

So tippen Tayfun Yilmaz und Stefan Smolka den siebten Spieltag der Kreisliga West:

SC Bubesheim – TSV Offingen 1:0/1:2

TSV Balzhausen – TSV Ziemetshausen 1:3/0:3

SC Altenmünster – SpVgg Wiesennbach 2:0/1:1

SSV Neumünster-U. – TSG Thannhausen 1:1/0:2

SV Scheppach – FC Günzburg 1:2/1:0

SV Neuburg/Kammel – SSV Glött 3:1/2:2