Fußball-Kreisliga: Offingen springt auf Platz zwei

Der TSV Offingen hat das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West gewonnen. Das Team des Spielertrainer-Duos Stefan Smolka und Maximilian Braun setzte sich gegen die SpVgg Wiesenbach deutlich und hochverdient mit 3:0 durch.

TSV Offingen gegen Wiesenbach früh mit guten Chancen

Bereits in der dritten Minute hatte TSV-Stürmer Ismail Bülbül eine gute Kopfballchance, doch der Ball flog knapp am Wiesenbacher Kasten vorbei. In der zwölften Minute lag das Spielgerät dann aber erstmals im Wiesenbacher Gehäuse: Nach einem fein vorgetragenen Konter landete der Ball bei Maximilian Braun, der aus kurzer Distanz einschoss. SpVgg-Torwart Luca Weiß hatte keine Abwehrchance. In der Folgezeit kontrollierten die Gastgeber das Geschehen. Erst in der 21. Minute geriet die Führung in Gefahr. Nach einem Fehlpass der Offinger in der eigenen Hälfte lief Richard Born alleine auf TSV-Keeper Fabian Kuchenbaur zu. Der Abschluss des Gästespielers war aber zu ungenau, Kuchenbaur konnte abwehren.

Nur zwei Minuten später wurde es dann wieder auf der anderen Seite gefährlich. Ein Wiesenbacher spielte einen Rückpass zum eigenen Torhüter, dieser Pass geriet allerdings etwas zu kurz. Daniel Schönberger roch den Braten und setzte nach. Torwart Weiß kam gegen den Offinger Stürmer einen Schritt zu spät und brachte ihn zu Fall. Die Entscheidung des gut leitenden Schiris Gordan Gomoll lautete Elfmeter und gelb für Weiß. Den Strafstoß verwandelte David Süß anschließend eiskalt. Die 2:0-Führung nach 26 Minuten war hochverdient. Die Platzherren spielten auch danach weiter nach vorne und gingen die Gäste sehr aggressiv an. Immer wieder eroberten sich die Offinger dadurch den Ball, kamen aber bis zur Pause zu keinen weiteren hochkarätigen Gelegenheiten. Im Gegenteil: Kurz vor dem Halbzeitpfiff verpasste Wiesenbach nur knapp den Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von der linken Seite köpfte Florian Steck völlig frei stehend aus fünf Metern in Richtung Offinger Kasten. Torwart Kuchenbaur war aber erneut auf dem Posten und wehrte ab.

Offingen bleibt die tonangebende Mannschaft und gewinnt verdient

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war Offingen die tonangebende Mannschaft. In der 48. Minute zog Max Braun von der Strafraumgrenze ab. Der Ball wurde von einem Wiesenbacher Verteidiger geblockt und landete bei Stefan Wohnlich. Der zog abermals aus zwanzig Metern ab, doch Keeper Weiß parierte sicher. Auch die nächsten Offensivaktionen gingen auf das Konto der Gastgeber: Erst wurde erneut ein Abschluss von Max Braun von einem Verteidiger abgewehrt, dann feuerte Lukas Fischer aus spitzem Winkel ab. Keeper Weiß war aber jeweils auf dem Posten. In der Schlussphase flachte die Partie dann etwas ab, auf beiden Seiten gab es immer wieder überflüssige Ballverluste. Die Offinger Defensive agierte in einigen Szenen etwas zu nachlässig, allerdings konnten die Gäste daraus keinen Nutzen ziehen. In der 78. Minute entschied Daniel Schönberger die Partie dann endgültig. Nach einem Steilpass von Stefan Wohnlich kam Schönberger an den Ball, fackelte nicht lange und zog ab. Vom Innenpfosten flog der Ball zum 3:0 ins Tor.

Anschließend wechselte der Wiesenbacher Spielertrainer Nikolas Berchtold einige Male aus, auch der Spielertrainer selber kam in die Partie. Allerdings brachten die Umstellungen nichts mehr. Unter dem Strich konnten die Gäste die fehlenden Akteure in ihren Reihen nicht adäquat kompensieren. Offingen war während der gesamten Partie die bessere Mannschaft, der deutliche Erfolg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Durch den Sieg steht Offingen mit nun neun Punkten auf Rang zwei, Wiesenbach bleibt bei sechs Zählern und rutscht auf Platz acht.