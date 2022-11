Güssen-Cup in Leipheim: Stolze Sieger, wahre Worte, große Gefühle

Plus Beim Güssen-Cup gewinnen zwei Faustkämpfer des gastgebenden VfL Leipheim nach beherzten Auftritten. Die Wucht des genialen Augenblicks rührt Boxer-Chef Robert Roh zu Tränen.

Als die ganze Aufregung vorüber, die Anspannung abgefallen und das Erinnerungsfoto mit seinen beiden siegreichen Boxern geschossen war, rannen ein paar Tränen des Glücks übers Gesicht von Robert Roh. Alles, wirklich alles hatte geklappt bei diesem Güssen-Cup.