Bezirksoberliga: BSG Offingen kommt aus dem Tabellenkeller

„Ein sehr guter Wettkampf für uns und vor allem ein klarer Sieg – besonders freut uns, dass wir aus dem Tabellenkeller raus sind.“ So beschreibt Katja Olah, Kapitänin der BSG Offingen, den achten Wettkampftag in Gruppe vier der Luftgewehr-Bezirksoberliga. In der Tat erreichten die Mindel-Anrainer mit dem 4:1 im Wettkampf gegen Buchdorf-Baierfeld den vierten Tabellenplatz und vergrößerten damit die Distanz zu Platz sechs und dem Abstieg.

