BSG Offingen erkämpft sich wichtigen Heimsieg in der Bezirksoberliga

Am kürzlichen Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberliga machte die BSG Offingen einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Abstieg. Mit einem Heimsieg gegen Immergrün Unterschöneberg verließen sie den letzten Platz und erreichten damit zumindest vorübergehend das rettende Ufer. Auf Position 1 gab es für Offingens Katja Olah nichts zu holen. Sie lag von Beginn an hinter ihrer Gegnerin Claudia Rolle und musste das Duell mit 380:385 abgeben. Emma Schedel zeigte mit 383 Ringen eine starke Leistung. Aber im Duell gegen Tim Leutenmaier gab es auch für sie nichts zu holen. Zwar lag sie in der dritten Serie mit ihm gleichauf und in der vierten einen Ring vor ihm. Aber das reichte nicht, um die Rückstände aus den ersten beiden Serien auszugleichen (gesamt 383:387).

