BSG Offingen in der Rückrunde: Stechen entscheidet das Duell

Zum Auftakt der Rückrunde in der Luftgewehr-Bezirksoberliga musste die BSG Offingen auf ihre beste Schützin Katja Olah verzichten. Dadurch rückte Emma Schedel bei der BSG an Position 1. „Sie hat den Wettkampf mit Bravour gemeistert“, kommentierte Olah. Schedels Gegnerin auf der Seite der Goldbachschützen Baldingen war Heidi Hurler. Nach der ersten Serie lag Hurler vorn, in den beiden folgenden Serien hatte Schedel knappe Vorsprünge. Bei den letzten zehn Schuss lagen die beiden gleichauf. So kam es zu einem Gleichstand bei je 378 Ringen. Also musste das Duell im Stechen entschieden werden. Dabei verlor Schedel mit 8:10. Dies war vermutlich der Nervosität geschuldet, da es Schedels erster Stechschuss überhaupt war.

Auf Position 3 zeigte der Offinger Stefan Mailänder sein Können. In der ersten Serie lag er einen Ring hinter seinem Gegner Karl Lechler. Doch danach holte er auf, in der dritten Serie stand es sogar 98:89 für Mailänder. So gewann der Offinger das Duell mit 381:374.

Der BSG-Schütze Armin Pfäffle lag in den Serien 2 und 3 gleichauf mit seinem Gegner Lukas Egetenmeier, in den anderen Serien aber knapp hinter ihm. So ging dieses Duell mit 378:382 verloren. Die Offinger Lucie Brezger (365:373) und Hermann Hins (369:380) unterlagen in ihren Duellen wegen einer schlechten zweiten Serie. Am Ende stand es 1:4 aus der Sicht der BSG. Die Kapitänin Katja Olah ordnete ein: „Es war leider kein besserer Start in die Rückrunde, wie wir es uns eigentlich erhofft hatten. Und leider auch nur ein Einzelpunkt, was uns in der Tabelle erneut auf den letzten Platz befördert. Ziel ist es nun, motiviert in den nächsten Wettkampf zu gehen und den letzten Platz der Tabelle wieder zu verlassen.“