Klassenerhalt gibt der BSG Offingen Motivation für die neue Saison

Am letzten Wettkampftag der Luftgewehr-Bezirksoberliga Gruppe 4 konnte die BSG Offingen einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg gegen Oettingen feiern und damit den Klassenerhalt sichern. Das Duell gegen die „Königlichen“ aus Oettingen endete mit einem spannungsgeladenen Ergebnis und ließ die Offinger Schützen mit einem guten Gefühl in die kommende Saison blicken. Das Duell auf Position 1 war das hochkarätigste der Begegnung. Offingens Katja Olah trat gegen Michael Beutel an. In der dritten Serie gab es einen spannenden Gleichstand bei jeweils 100 Ringen. In den übrigen Serien lag Olah jedoch meist knapp hinter ihrem Gegner, sodass sie das Duell mit 388:394 verlor. Trotz der Niederlage landete sie mit ihrer Leistung auf Platz drei der Tagesbestenliste, während ihr Gegner den ersten Platz belegte.

