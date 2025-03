Offingen trotz Niederlage motiviert für den nächsten Wettkampf

Am aktuellen Wettkampftag in der Luftgewehr-Bezirksoberligagruppe vier musste die BSG Offingen (bisher Platz vier) auswärts beim Tabellenersten in Monheim antreten. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Dennoch nimmt Kapitänin Katja Olah auch Positives mit: Für einen kurzen Moment stand es während des Wettkampfs 3:2 für Offingen. Und die Mindel-Anrainer gaben sich nicht zu null geschlagen.

