2. Bundesliga: Edelweiß Waldkirch unterliegt HSG München mit 0:5

Am vergangenen Wochenende stand in der Zweiten Bundesliga Luftpistole für die zweite Mannschaft von Edelweiß Waldkirch nur ein Wettkampf auf dem Plan. Dieser fand mit Heimrecht im Vereinsheim in Waldkirch statt. Die Holzwinkler hatten dabei eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich: Es ging gegen die zweite Mannschaft der HSG München, die im Sportschießen in etwa mit Borussia Dortmund im Fußball vergleichbar ist.

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Waldkirch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

HSG München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis