Wichtiger Sieg: Edelweiß Waldkirch sichert sich vorzeitig den Klassenerhalt

Am vergangenen Wochenende stand in der Luftpistole-Bundesliga Süd nur ein halber Wettkampftag auf den Plan. Das heißt, es gab für Edelweiß Waldkirch nur einen Wettkampf. Aber der wurde wichtig. Der ehemalige Teammanager Peter Weigelt postete voller Freude in die Whats-App-Fangruppe: „Damit ist der Klassenerhalt gesichert.“ In Ludwigsburg mussten die Holzwinkler, zuvor auf Platz sieben der Tabelle, gegen den SV Hitzhofen-Oberzell, eine Mannschaft aus dem unteren Bereich der Tabelle, antreten. Der Wettkampf verlief spannend, lange Zeit stand es 3:2 für den Gegner. Schließlich gewannen die Edelweißschützen mit 4:1.

Die drei oberen Positionen waren schon früh entschieden. Alexander Kindig hatte für diesen Wettkampf erneut seine geplante Pause unterbrochen, und das war Gold wert. Der Waldkircher führte früh im Duell gegen Nils Strubel und holte einen Punkt mit 385:369. Ebenso früh führte die Nummer eins der Holzwinkler, der Norweger Ole-Harald Aas (gesamt 382:374). Außerdem kristallisierte sich schon bald nach Beginn des Wettkampfs heraus, dass Waldkirchs Simon Rogg gegen Stefan Negler keine Chance haben würde. Der Punkt ging mit 333:373 an die Gegner.

Waldkirch siegt in Ludwigsburg: Bundesliga-Klassenerhalt für Edelweiß gesichert

Hart umkämpft waren die beiden unteren Positionen. Waldkirchs Matthias Holderried lag nach der ersten Serie mit vier Ringen vorn, die zweite Serie gewann sein Gegner Kilian Gruber mit sechs Ringen Vorsprung. Bei den dritten zehn Schuss lagen die beiden gleichauf, die finale Serie gewann der Waldkircher mit 92:89. Das reichte zum Duellgewinn mit 367:366. Noch spannender ging es bei Michael Holderried zu. Der Edelweißschütze lag in den ersten beiden Serien gleichauf mit seinem Gegner Stephan Klingler. In der zweiten Hälfte des Wettkampfs hatte er knappe Vorsprünge und gewann das Duell mit 374:368.

Jetzt stehen die Holzwinkler in der Zwölfergruppe auf Tabellenplatz fünf. Sollten sie zum Saisonende mindestens Platz 4 erreicht haben, sind sie für das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.