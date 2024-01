Luftpistole

SV Waldkirch: Mit Moral ins Mittelfeld der Zweiten Bundesliga

Plus Zwei Niederlagen trotz guter Leistungen: Wie der letzte Wettkampftag der Waldkircher in der Zweiten Bundesliga Luftpistole an ungewohntem Austragungsort lief.

Der Zweitliga-Heimkampf des Schützenvereins Edelweiß Waldkirch fand dieses Mal an einem eher ungewohnten Ort statt. Weil das Waldkircher Vereinsheim zurzeit renoviert wird, schossen die Holzwinkler im Auwald-Sportzentrum Gundremmingen.

Duell gegen Adlerschützen Unteriglbach

Im ersten Wettkampf ging es gegen die Adlerschützen Unteriglbach. Zwei Duelle wurden von den Waldkirchern mit deutlichen Vorsprüngen gewonnen. Michael Holderried siegte mit 373:353, Simon Rogg mit 368:354. Auf Position 1 lag Waldkirchs Marie Schotter in zwei Serien nahe bei ihrem Gegner Johannes Schauer, in der vierten mit ihm gleichauf. Wettkampfentscheidend war letztlich ein Vorsprung von fünf Ringen in der ersten Serie für Schauer (gesamt 367:373).

