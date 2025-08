Dart-Turnier lockt hunderte Spieler nach Offingen

In der Nähe der Mindelhalle in Offingen sieht man am Samstag schnell: Hier geschieht etwas Großes. Alle Parkplätze sind belegt, die Feuerwehr bittet Neuankömmlinge, an einer nahe gelegenen Tankstelle zu parken. Im Eingangsbereich der Halle geht es lebhaft zu. Tische mit Stühlen sind aufgebaut, an der Theke werden Getränke, Kuchen und Essen verkauft.

Was ist hier los? Ein Blick in die Turnhalle bringt Klarheit. Im vorderen Bereich ist eine große Bühne aufgebaut, darauf stehen Trophäen. Zentral auf der Bühne befindet sich eine Dartscheibe, davor ist eine rote Matte wie ein Teppich ausgerollt. In der Mitte der Halle sind an Holzkonstruktionen doppelseitig weitere 24 Dartscheiben angebracht, an denen an diesem Tag gespielt wird. Daneben stehen Displays, in denen die Spielergebnisse eingetragen werden können.

Ausgerichtet wird das Event vom Verein DC Warriors Peterswörth, der damit sein fünfjähriges Bestehen feiert. Wie Alexander Böck, der zweite Vorstand der Warriors berichtet, zählt der Verein inzwischen 21 Mitglieder, aufgeteilt in zwei Mannschaften. Die erste Mannschaft spielt in der zweiten Darts-Bezirksliga, die zweite Mannschaft in der vierten Bezirksliga. Bereits im letzten Jahr habe der Verein ein Turnier abgehalten, allerdings sei die Teilnehmerzahl mit 260 angemeldeten Einzelspielerinnen und Spielern in diesem Jahr viermal so hoch wie damals.

Dartturnier lockt Spieler aus der ganzen Region an

Viele Turnierteilnehmerinnen und Teilnehmer tragen bei dem Turnier in Offingen die Trikots ihrer Vereine. Ein Blick durch die Halle wirkt dadurch wie eine Schulstunde Geografie. Immenried, München, Augsburg, die Liste ließe sich um viele weitere Namen ergänzen.

Um 11:30 ist es am Samstagvormittag dann so weit: Jimmy Ehrlich ruft die Akteurinnen und Akteure der ersten Gruppenphase zu ihren jeweiligen Dartscheiben. An jeder Scheibe spielen zwei Spieler gegeneinander. Überwacht werden die Duelle von einer Station neben der Bühne aus. Die Spielerinnen und Spieler sind in Gruppen eingeteilt, aus jeder Gruppe kommen jeweils die ersten beiden Plätze weiter. Sobald ein Duell zu Ende ist, werden die nächsten Teilnehmer an die jeweilige Scheibe gerufen.

Drei Profis gehen beim Dartturnier in Offingen an den Start

Neben vielen Amateuren gehören auch drei Dartprofis zu dem Teilnehmerfeld des Wettbewerbs: Martin Kramer, bekannt als „Bonsai“, Franz Rötzsch alias „Destroyer“ und Michael Unterbuchner, der den Spitznamen „T-Rex“ trägt. Neben dem Spaßfaktor hat sich auch das hohe Preisgeld dazu bewogen, teilzunehmen. Ganze 1000 Euro gibt es für den ersten Platz, auf dem zweiten Platz 700 und auf dem dritten Platz noch 500 Euro Preisgeld, dazu kommt jeweils ein Pokal.

Doch auch bei den weniger bekannten Dartspielern sind die Hoffnungen auf den Erfolg groß. Von überall sind Spielerinnen und Spieler für den Wettbewerb angereist: Hansjörg Baarmann aus Nattheim bei Heidenheim wünscht sich, die Vorrunde zu überstehen, Emin Sakanovic aus dem Kreis Ravensburg träumt vom Sieg des Turniers. Die Leiterinnen des Turniers, Angelika Karneth und Evelyne Saumweber, hoffen, dass alle zufrieden sind, die Teilnehmer ihr Bestes geben und alle Spaß haben.

Diese Hoffnungen scheinen aufzugehen: In der Halle wirkt die Stimmung wie auf einem Vereinsfest. An den Dartscheiben sieht man höchste Konzentration, die dann und wann durch einen Jubelschrei unterbrochen wird. Vom Regen draußen ist wenig zu spüren. Die volle Konzentration liegt auf den Dartscheiben und den Monitoren neben der Bühne, die aktuelle Duelle anzeigen.

Zwei Dartprofis werden ihrer Favoritenrolle gerecht

Alle Spielerinnen und Spieler, die kein Duell austragen, können sich außerdem beim Glücksspiel die Zeit vertreten: Für eine Spende von zwei Euro darf man dreimal auf eine rotierende Dartscheibe werfen. Die Höchstpunktzahl gewinnt auch hier einen Preis.

Schließlich, nach mehreren Phasen, in denen immer mehr Spielerinnen und Spieler ausscheiden, stehen die Gewinner fest. Tatsächlich werden zwei der teilnehmenden Profis ihrer Favoritenrolle gerecht. Erster ist Franz Rötzsch, auf dem zweiten Platz landet Martin Kramer. Den dritten Platz sichert sich allerdings einer der vielen Hobbyspieler: Daniel Sznrka kann sich nach einem langen Turniertag über seinen Platz auf dem Treppchen freuen.