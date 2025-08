Jettingen mit breiter Brust beim TSV Haunstetten

Zufrieden konnte der VfR Jettingen am Freitagabend die Rückreise aus Meitingen antreten. Das 4:0 gegen den TSV nach einem starken Auftritt des Jettinger Teams war laut VfR-Coach Johannes Putz „maximal verdient“ – sollte aber auch nicht überbewertet werden. „Es war natürlich eine schöne Momentaufnahme, darüber konnten wir uns einen Tag freuen“, sagt Putz. „Inzwischen interessiert dieses Ergebnis aber niemanden mehr“, ergänzt der Trainer.

Stattdessen richtet er den Blick direkt auf das nächste Spiel. Am Mittwochabend um 18.30 Uhr ist das Duell mit dem TSV Haunstetten angesetzt. Für Jettingen ist die Partie bereits die vierte innerhalb von nur 15 Tagen. Neben den Spielen gegen Nördlingen II (1:2) und Meitingen in der Bezirksliga stand zuletzt auch noch das Pokalspiel bei der SG Kammeltal (3:0) an. „Das ist natürlich ein ordentliches Pensum“, blickt Johannes Putz auf die vergangenen Spiele, die zudem alle auswärts stattgefunden haben.

Hartes Programm für Jettingen: „Bin kein großer Fan von den vielen Spielen“

Besonders zum Beginn einer Saison, wenn ein Team frisch aus der Sommervorbereitung kommt, würden die vielen Spiele in kurzer Zeit an den Kräften zehren, so Putz. „Wir können kaum trainieren und an unserem Spiel arbeiten“, erklärt er. Zudem bestehe für alle Mannschaften aktuell das Problem, dass viele Spieler aufgrund der Urlaubszeit nicht zur Verfügung stehen. „Ich bin deshalb kein großer Fan von den vielen Spielen im August“, erklärt er.

Trotzdem will der 40-Jährige die hohe Belastung unter keinen Umständen als Ausrede zählen lassen. „Wir haben auch das Glück, dass wir eine gute zweite Mannschaft haben, von der wir den ein oder anderen Spieler mitnehmen können, um Ausfälle wieder auszugleichen.“ Gegen Haunstetten will Putz die jüngsten Auftritte bestätigen. „Wir können mit breiter Brust in das Spiel gehen“, erklärt er.

Haunstetten hat einen großen Umbruch hinter sich

Die Haunstettener vollzogen im Sommer einen großen personellen Umbruch. Viele Spieler verließen den Verein, im Gegenzug präsentierte der TSV sieben externe Neuzugänge und zog drei Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft hoch. Und auch auf der Trainerposition gab es eine Veränderung: Seit dieser Saison steht René Hauck an der Seitenlinie in Haunstetten, nachdem der vorherige Coach Raffael Friedrich seinen Posten nach drei Jahren niedergelegt hatte. „Dadurch wissen wir natürlich nicht genau, was auf uns zukommt“, sagt Putz. „Aber ich denke, dass Haunstetten auf dem engen Platz sehr tief stehen wird.“

In dieser Saison ist das Team aus dem Augsburger Osten noch ungeschlagen, auf ein 1:1 zum Auftakt gegen den FC Maihingen folgte am Freitag ein klarer 5:0-Erfolg gegen den SV Wörnitzstein-Berg. „Das ist natürlich eine Ansage“, überlegt VfR-Trainer Putz. „Aber unsere letzten Spiele geben uns auch Selbstvertrauen“, ergänzt er. „Und wir wollen natürlich auch gegen Haunstetten etwas mitnehmen.“