Anna und David Schütz sind Europameister im Modellsegelfliegen

Ein Offinger Geschwisterpaar gehört zu den besten Modellsegelfliegern Europas. Über eine erfolgsverwöhnte Familie, Taktik und Teamgeist.

Anna Schütz ist 16 Jahre alt und in ihrer Sportart jetzt schon erfolgreicher, als es viele je sein werden. Im vollen Trophäenschrank stehen, neben etlichen Medaillen, die Pokale für ihren Weltmeistertitel im Einzel und mit der Jugendmannschaft. Als eine der Favoritinnen reiste die Offingerin zur Modellsegelflug-EM nach Ungarn – und holte gemeinsam mit ihrem 14-jährigen Bruder David den Jugendeuropameisterschaftstitel. Doch ihr Titelhunger ist damit noch nicht gestillt.