Eisbären verlieren auch den zweiten Test

Auch der zweite Test des ESV Burgau ging in die Binsen: Der Eishockey-Bayernligist verlor auf eigenem Eis gegen die Black Eagles Reutlingen mit 3:7. Wie bei der Niederlage am Freitag gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm waren erneut rund 500 Zuschauer in die Burgauer Eishalle beim Gsundbrunnenbad gekommen.

Neuzugänge müssen integriert werden: „Das dauert seine Zeit“

„Reutlingen war schneller und treffsicherer“, fasste ESV-Kapitän David Heinrich die Partie zusammen. Der erfahrene Spieler sieht vor allem in der Defensivarbeit noch Defizite. Zudem würde es noch Abstimmungsprobleme zwischen Abwehr und Angriff und innerhalb der einzelnen Blöcke geben. „An diesen Baustellen werden wir in den Trainingseinheiten arbeiten“, so Heinrich. Die Eisbären müssen zudem noch die Neuzugänge in die Mannschaft integrieren. „Das dauert eben seine Zeit. Aber ich bin guter Dinge. Unsere neuen sind alle sehr gute Eishockeyspieler und extrem umgängliche Typen“, gibt sich Kapitän Heinrich optimistisch.

Schon am Freitag steht das nächste Vorbereitungsspiel auf der Liste der Eisbären. Ab 20 Uhr sind die Markgräfler in Kempten zu Gast. Die Kempten Sharks wurden in der abgelaufenen Bayernliga-Saison Tabellenzehnter und scheiterten in den Pre-Playoffs an den Peißenberg Miners. In dieser Spielzeit wollen die Allgäuer wieder eine bessere Rolle spielen. Dazu haben sie auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, sechs Neuzugänge vermeldete das Team aus der 70.000-Einwohnerstadt in der Sommerpause. Einer der neuen Sharks-Spieler ist Martin Hlozek, Sohn des langjährigen ESV-Trainers Stano Hlozek. Der wohl prominenteste Neuzugang der Allgäuer ist aber Kevin Hu. Der Kanadier kam von den Heerenveen Flyer aus der zweiten niederländischen Liga nach Kempten.