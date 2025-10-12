Klarer Sieg für Jettingen in Gundelfingen

Auch die zweite Mannschaft des FC Gundelfingen konnte den Erfolgslauf des VfR Jettingen nicht stoppen. Gegen das Tabellenschlusslicht der Bezirksliga gewannen die Jettinger klar mit 4:1 und blieben damit auch im achten Ligaspiel hintereinander ungeschlagen.

Gleich zu Beginn der Partie regnete es Gelbe Karten: Justus Riederle wurde in der zweiten Minute verwarnt, drei Minuten später erwischte es Nico Di Doi. „Wir waren zu Beginn nicht ganz drin im Spiel“, sagte VfR-Trainer Johannes Putz mit Blick auf die beiden Verwarnungen, die der Schiedsrichter jeweils für ein taktisches Foul verteilt hatte.

Heidenberger-Doppelpack: Putz lobt „Verteidiger mit Stürmer-Gen“

Nach zehn Minuten kam Jettingen dann aber immer besser in die Partie und näherte sich dem Führungstor an. In der 24. Minute war es schließlich so weit: Di Dois Flanke von der linken Seite landete bei Dominik Wohnlich, der zum 1:0 einköpfte. Auch danach kam der VfR weiter zu Gelegenheiten, blieb aber im ersten Durchgang ohne weitere Treffer. Die folgten dann kurz nach Wiederanpfiff: In der 49. Minute war Daniel Heidenberger nach einer Ecke zur Stelle und traf mit seinem ersten Saisontor zum 2:0.

Doch damit nicht genug. Nur vier Minuten später schnürte Heidenberger seinen Doppelpack. Eine Flanke nahm der 26-Jährige volley mit seinem schwächeren linken Fuß und stellte so sehenswert auf 3:0. „Das war ein richtig schönes Tor“, schwärmte Putz nach dem Abpfiff. „Er ist einfach ein Verteidiger mit Stürmer-Gen“, lobte der Coach seinen Verteidiger, der zuletzt wegen einer Verletzung zwei Wochen pausieren musste und erst gegen Gundelfingen zurück in die Startelf kehrte.

„Absolut verdienter Sieg“: Jettingen springt auf Platz drei

Durch das 3:0 war das Spiel entschieden, doch Jettingen spielte weiter offensiv nach vorne und wurde belohnt. Nach einer sehenswerten Kombination erzielte auch Dominik Wohnlich sein zweites Tor des Nachmittags und stellte auf 4:0 (71.). Den Schlusspunkt des Torreigens setzte dann Gundelfingens Zweitvertretung, Marvin Meier verkürzte in der 77. Minute zum 4:1-Endstand. „Wir wurden in der Phase des Spiels ein bisschen zu nachlässig. Das Gegentor ärgert mich, weil es völlig unnötig war“, blickte Putz auf die Situation.

Insgesamt ist er mit der Leistung seiner Mannschaft trotzdem zufrieden. „Das war ein absolut verdienter Sieg“, bilanzierte er. Durch den Erfolg rückten die Jettinger wieder auf den dritten Tabellenplatz vor. Am kommenden Sonntag, 19. Oktober, hat der VfR zum Spitzenspiel dann den aktuell Zweitplatzierten TSV Gersthofen zu Gast.