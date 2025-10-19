3:11 in Kempten: Burgau geht erneut unter

Auch das zweite Spiel des ESV Burgau in der Eishockey-Bayernliga endete mit einer deutlichen Niederlage. Bei den Kempten Sharks kamen die Eisbären am Freitag mit 3:11 (2:4/1:3/0:4) unter die Räder.

Sicherlich hatte die dünne Personaldecke einen Anteil an der empfindlichen Klatsche. Felix Holzapfel und Daniel Bartuli mussten wegen Ihrer Strafen aus dem ersten Saisonspiel gegen den EHC Klostersee pausieren, Petr Ceslik meldete sich vor der Partie krank, Ondrej Vaculik und Lukas Häckelsmiller konnten aufgrund von Verletzungen nicht auflaufen. So standen Trainer Erwin Halusa nur 17 Feldspieler zur Verfügung. Im Kasten stand zunächst Roman Jourkov. Als zweiter Goalie hatte der junge Louis Waaßmann die Tour ins Allgäu mitgemacht.

Waren die Eisbären in der Vorwoche gegen Klostersee vor allem in Unterzahl unterlegen, zeigten die Kemptener dem Liganeuling im zweiten und dritten Drittel der Partie auch in Gleichzahl deutlich die Grenzen auf. Vor allem in den Sachen Schnelligkeit, Abstimmung, Raumaufteilung und der Antizipation von Spielsituationen steht den Eisbären noch viel Arbeit bevor.

Erstes Drittel macht Hoffnung für Burgau

Hoffnung darauf, dass die Truppe bald in der Bayernliga ankommt, machte am Freitagabend der erste Spielabschnitt. In den zwanzig Minuten erzielten die Markgräfler zwei Tore und waren über weite Strecken ebenbürtig. Dabei sah es am Anfang der Partie zunächst so aus, als wollten die Eisbären nahtlos an das Strafzeiten-Festival aus der Partie gegen Klostersee anknüpfen. Schon nach 13 Sekunden musste Moritz Vehkakoski erstmals auf die Strafbank. Die Burgauer überstanden diese Unterzahl aber ohne Gegentreffer.

Die Kemptener spielten druckvoll, doch die Eisbären standen gut und Torwart Jourkov konnte einige Schüsse parieren. In der achten Minute gingen die Sharks dann in Führung. Nach einer feinen Einzelleistung passte der überragende Filip Kokoska quer vor das Burgauer Gehäuse, wo Pascal Dopatka den Puck nur noch in das Tor schieben musste. Die Eisbären schüttelten sich kurz und kamen schon 27 Sekunden später zum Ausgleich. Nach einem Zuspiel von Andreas Wiesler jagte Maximilian Arnawa die Scheibe mit einem trockenen Schuss über die Schulter von Sharks-Goalie Jakob Nerb hinweg. Nur knapp zwei Minuten später führten die Gastgeber erneut. Mit einem Handgelenkschuss aus dem rechten Bullykreis traf Florian Stauder (11.).

Anschließend kamen die Eisbären wieder etwas besser auf. Doch der Kemptener Neuzugang Kevin Hu erstickte die Eisbären-Hoffnung mit zwei Treffern binnen 105 Sekunden. Der Kanadier traf zunächst aus kurzer Distanz (15.), ehe der Puck von Jourkov vor dem 4:1 (17.) in doppelter Kemptener Überzahl noch berührt wurde, aber dann über die Linie kullerte. In der Schlussminute des Anfangsdrittels kam David Ballner vor dem Sharks-Tor an die Scheibe, aus der Drehung heraus traf der ESV-Topscorer zum 4:2.

Klare Ansage von ESV-Coach Halusa: „Das geht nicht“

Im zweiten Drittel ging die Aufholjagd der Burgauer zunächst weiter. In doppelter Überzahl stellte David Zachar nach einer guten Einzelleistung auf 4:3 (21.). Mit einem Direktschuss aus der Halbdistanz stellte Kevin Marquardt in der 25. Minute auf 5:3. Kurz nach diesem Tor musste der Kemptener Michél Limböck für fünf Minuten auf die Strafbank. Die Eisbären schafften es aber nicht, in dieser langen Überzahlphase einen Treffer zu erzielen. Danach war der Kampfgeist der Burgauer endgültig gebrochen. Bis zur zweiten Pausensirene kamen die Allgäuer durch Martin Hlozek (32.) und Mauro Seider (40.) zu zwei einfachen Toren. So war die Partie beim Zwischenstand von 7:3 bereits vorentschieden.

Im Schlussdrittel ging es dann Schlag auf Schlag. Zwischen der 41. und der 45. Minute lag die Scheibe noch viermal im Eisbärentor. Nach dem zehnten Gegentor räumte Roman Jourkov seinen Kasten für Louis Waaßmann. Der junge Burgauer Torwart machte in den folgenden 15 Spielminuten eine ordentliche Figur und fing sich nur noch einen Gegentreffer ein. Nach dem elften Tor schalteten die Gastgeber allerdings auch deutlich zurück und brachten ihren klaren Heimsieg in aller Ruhe nach Hause. Zu den besten Spielern der Partie wurden ESV-Torjäger David Ballner und der erfolgreichste Scorer des Abends, Filip Kokoska, gekürt.

„Wir müssen schnell kapieren, dass wir einfach spielen müssen“, ärgerte sich ESV-Trainer Erwin Halusa nach dem Spiel. „Die Umstellung von Landesliga zur Bayernliga war riesengroß. Wir hatten heute einige wichtige Ausfälle, aber das soll keine Ausrede sein. Wir müssen schnell lernen. Wenn wir das nicht tun, dann kriegen wir, wie im letzten Drittel, vier Tore in fünf Minuten. Das geht nicht“, stellte Halusa klar.



ESC Kempten – ESV Burgau 11:3 (4:2/3:1/4:0)

Tore: 1:0 (7:47) Dopatka EQ; 1:1 (8:14) Arnawa EQ; 2:1 (10:05) Stauder EQ; 3:1 (14:54) Hu EQ; 4:1 (16:39) Hu +2; 4:2 (19:22) Ballner EQ; 4:3 (20:43) Zachar +2; 5:3 (24:22) Marquardt EQ; 6:3 (31:41) Hlozek +1; 7:3 (39:29) Seider EQ; 8:3 (40:57) Mische EQ; 9:3 (41:44) Miller EQ; 10:3 (43:44) Stauder EQ; 11:3 (44:42) Hu (EQ).

Strafen: Kempten: 15 Minuten; Burgau: 14 Minuten.

Zuschauer: 841