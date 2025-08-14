Gute Moral beim VfR Jettingen: „Das macht es mir als Trainer einfach“

Der bisherige Saisonverlauf des VfR Jettingen gleicht einer Achterbahnfahrt: Auf die ernüchternde 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt gegen den TSV Nördlingen II folgte ein klarer 4:0-Sieg beim TSV Meitingen. Doch die Freude darüber wehrte nur kurz; das anschließende Spiel gegen den TSV Haunstetten ging deutlich mit 1:5 verloren. Allerdings folgte auch auf diesen Rückschlag postwendend das Comeback. Der jüngste Auftritt der Jettinger im Hinspiel gegen den TSV Wertingen war vielversprechend, schlussendlich gewann das Team deutlich mit 4:0. Wie geht es für den VfR am Freitagabend im Duell mit der SpVgg Joshofen-Bergheim weiter?

„Sehr gute Reaktion“: Jettingen analysiert Fehler aus dem Haunstetten-Spiel

Sehr zufrieden blickte VfR-Coach Johannes Putz auf das Duell seiner Mannschaft mit dem TSV Wertingen zurück. „Der Sieg war sehr verdient“, so der Coach. „Die Jungs haben eine sehr gute Reaktion gezeigt.“ Dabei lagen zwischen dem deutlichen Erfolg und der 1:5-Niederlage in Haunstetten lediglich vier Tage. Diese Zeit habe das Team aber genutzt, um die Fehler anzusprechen, unter anderem in der Videoanalyse, die nach jedem Spiel der Jettinger gemacht werde, so Putz.

Diese Analyse sei sehr gut verlaufen. „Das ist das Gute bei den Jungs, die Grundeinstellung ist wirklich top“, lobte der Trainer die Moral seiner Akteure. Die Fehler aus der 1:5-Niederlage seien sehr selbstreflektiert aufgearbeitet worden. „Jeder wusste genau, was er besser machen musste. Das macht es mir als Trainer einfach, ich muss niemanden motivieren.“

Kreispokal gegen Scheppach: Putz setzt Fokus auf Belastungssteuerung

Der Lohn für die Aufarbeitung war für den VfR Jettingen dann der klare Sieg im ersten Heimspiel der Saison gegen Wertingen. Am Dienstagabend folgte in der zweiten Runde des Kreispokals dann noch der 2:0-Erfolg im Ortsduell mit dem Kreisligisten SV Scheppach. Um die Belastung in der dritten englischen Woche in Folge zu steuern, schonte Putz in dieser Partie einige Stammkräfte und setzte Spieler aus der zweiten Mannschaft ein.

„Ich hoffe, dass wir jetzt mit frischen Beinen in das nächste Spiel gehen können“, richtet Putz den Blick auf das Spiel gegen Joshofen-Bergheim am Freitag um 18.30 Uhr. Mit dem Aufsteiger hatte Jettingen in den vergangenen Jahren keinerlei Berührungspunkte. Um sich auf den Gegner einstellen zu können, beobachtete Johannes Putz die Joshofener bei ihrem jüngsten Spiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg, das die Spielvereinigung mit 0:1 verlor.

Warnung vor Joshofen-Bergheim: „Ein sehr guter Aufsteiger“

Trotzd der Niederlage gegen Wörnitzstein warnt Jettingens Trainer: „Sie sind ein sehr guter Aufsteiger.“ Die Balance stimme in dem Team, sowohl offensiv als auch defensiv sei Joshofen-Bergheim gut aufgestellt. „Gegen Wörnitzstein haben sie gut mitgehalten“, gibt Putz einen Einblick in seine Erkenntnisse aus der Spielbeobachtung. „Ich erwarte einen Gegner, der offensiv pressen und spielerische Lösungen suchen wird. Das wird eine spannende, aber intensive Aufgabe.“

Trotzdem hat Jettingen am fünften Spieltag der Bezirksliga das klare Ziel, die Achterbahnfahrt der vergangenen Wochen zu beenden. „Es geht bei uns weiterhin darum, die Konstanz zu finden“, wiederholt Putz sein Saisonziel. „Und am Freitagabend wollen wir unbedingt punkten.“