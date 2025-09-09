Verstärkung für die Eisbären-Defensive

Der Kader des ESV Burgau nimmt für die in rund vier Wochen beginnende Eishockey-Bayernliga-Saison immer mehr Form an. Nach den beiden Neuzugängen Ondrej Vaculik und Louis Waaßmann vermeldeten die Verantwortlichen des ESV jetzt eine weitere vielversprechende Personalie: Ab sofort gehört Daniel Bartuli zum Eisbärenkader.

Coach Halusa über Neuzugang: „Er soll unserer Defensive Stabilität verleihen“

Der Verteidiger wechselt von den Devils Ulm/Neu-Ulm an die Mindel. „Mit Daniel haben wir einen erfahrenen Verteidiger für uns gewinnen können, der sowohl aus der Bayernliga als auch aus der Oberliga wertvolle Erfahrung mitbringt. Er soll unserer Defensive Stabilität verleihen“, blickt ESV-Coach Erwin Halusa optimistisch auf den Neuzugang. „Wir glauben, dass er auch vom Typ her in unsere Mannschaft passt.“

Daniel Bartuli gilt als physisch starker Verteidiger. Der 1,85 Meter große und 93 Kilogramm schwere Linksschütze bringt reichlich Erfahrung und die nötige Härte mit. Der 25-Jährige wurde in Amberg in der Oberpfalz geboren, mit dem Eishockey begann er im Alter von elf Jahren in Hamburg. Dort ging auch sein Vater dem schnellsten Mannschaftssport der Welt nach. Mit 13 Jahren wechselte das Talent dann nach Düsseldorf. Bei der DEG spielte Bartuli in der U-16 Schüler-Bundesliga und in der U19/U20 DNL1, der höchsten deutschen Juniorenliga.

Bartuli über Burgau: „Verein bietet ideale Möglichkeit“

Noch als U-20 Spieler wurde Bartuli mit einer Förderlizenz für die Moskitos Essen ausgestattet und absolvierte für das Team aus dem Ruhrgebiet bereits vier Oberliga-Einsätze. Ab 2020 schnürte er drei Jahre lang die Schlittschuhe für die Ice Dragons Herford in der Oberliga, ehe er am Ende der Saison nach Duisburg wechselte. Insgesamt stehen 90 Oberliga-Spiele mit 7 Scorerpunkten in seiner Vita. Zur Saison 2023/24 zog es Bartuli zu den Devils Ulm/Neu-Ulm in die Bayernliga. Dort entwickelte er sich schnell zu einer Stütze in der Defensive und sammelte in 49 Spielen starke 29 Scorerpunkte.

In der vergangenen Spielzeit konnte er verletzungsbedingt jedoch nur 14 Mal für die Donaustädter auflaufen. Nun ist der Defensivspezialist wieder fit und bereit für seine neue Aufgabe in der Markgrafenstadt. „Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich zu sein. Dabei steht der Klassenerhalt ganz klar an erster Stelle. Mit großem Respekt habe ich verfolgt, wie sich Burgau bis zum Aufstieg durchgebissen hat. Eine wirklich starke Leistung. Für Burgau habe ich mich entschieden, weil mir der Verein die ideale Möglichkeit bietet, Studium, Eishockey und Beruf bestmöglich miteinander zu verbinden“, so Bartuli.