Der TSV Niederraunau will ein Handballfest zum Abschluss

Am Samstag steigt gegen den TSV Herrsching das letzte Spiel der Vorrunde. Die Handballer wollen ihre Fans noch ein letztes Jahr in diesem Jahr begeistern.

Mit vier ungeschlagenen Spielen hintereinander im Gepäck wollen die Niederraunauer Handballer den perfekten Abschluss der Vorrunde schaffen. Vor heimischer Kulisse geht es am Samstag um 19:30 Uhr gegen den TSV Herrsching.

Die „Raunauer Jungs“ sind mittlerweile im positiven Handball-Fahrwasser der Landesliga Süd angekommen. Nach den beiden wichtigen Erfolgen gegen die Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt, den TuS Fürstenfeldbruck II und den TSV Haunstetten II, und dem Unentschieden gegen den Liga-Primus TSV Simbach holte das Team von Coach Johannes Rosenberger nun auch beim SV Wacker Burghausen zwei Punkte. Vor allem die in den letzten Spielen überragende Torhüterleistung und die Kontinuität im zu Beginn der Saison verletzungsgeplagten Kader machen sich nun bemerkbar und sind Vorteile für den TSV.

Der TSV Niederraunau geht als Außenseiter ins Heimspiel

Am Wochenende ist das Team Außenseiter, denn jetzt geht es wieder gegen eine Top-Mannschaft. Mit 15:5 Punkten steht der TSV Herrsching auf dem dritten Tabellenplatz und hat dabei nur drei Punkte Rückstand auf die beiden Hauptfavoriten um den Bayernliga-Aufstieg. Vor allem gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte konnten die Herrschinger stets hohe Siege einfahren. Lediglich in Simbach (22:31), gegen Dietmannsried (23:28) und in Burghausen (26:26) musste man Punkte liegen lassen.

Mit nun 9:11 Punkten tasten sich die Niederraunauer langsam an das gesicherte Mittelfeld der Landesliga Süd heran. Spätestens nach der Leistung im vergangenen Heimspiel gegen den TSV Simbach ist klar, dass das junge Team im Krumbacher Schulzentrum jede Mannschaft der Liga schlagen kann. Auch wenn der TSV Herrsching aufgrund der aktuellen Tabellensituation als Favorit ins Spiel geht. (AZ)

