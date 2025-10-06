ESV-Trainer Erwin Halusa vor dem Start in der Bayernliga: „Wissen, dass es eine harte Saison wird“

Herr Halusa, Sie stehen mit den Eisbären seit Anfang September auf dem Eis. Neben zahlreichen Trainingseinheiten hat Ihre Mannschaft bisher auch sechs Testspiele absolviert. Sind Sie, wenige Tage vor Saisonstart, mit dem Leistungsstand zufrieden?
ERWIN HALUSA: Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, es ist Luft nach oben. Aber wir arbeiten in den Vorbereitungsmatches und den Trainingseinheiten mit Hochdruck daran, dass wir so schnell wie möglich die Fehler in unserem Spiel abstellen. Vor allem unsere jungen Spieler durchlaufen derzeit einen Lernprozess.
Eishockey
