„Noch nicht bei 100 Prozent“: Das sagt ESV-Burgau-Trainer Erwin Halusa vor dem Saisonstart in der Bayernliga

Eishockey

ESV-Trainer Erwin Halusa vor dem Start in der Bayernliga: „Wissen, dass es eine harte Saison wird“

Am Sonntag startet der ESV Burgau in der Bayernliga. Trainer Erwin Halusa spricht im Interview über die Vorbereitung, das Saisonziel und die Favoriten der Liga.
Von Uli Anhofer
    Eisbären-Trainer Erwin Halusa erwartet für sein Team eine harte Saison in der Eishockey-Bayernliga.
    Eisbären-Trainer Erwin Halusa erwartet für sein Team eine harte Saison in der Eishockey-Bayernliga. Foto: Ernst Mayer

    Herr Halusa, Sie stehen mit den Eisbären seit Anfang September auf dem Eis. Neben zahlreichen Trainingseinheiten hat Ihre Mannschaft bisher auch sechs Testspiele absolviert. Sind Sie, wenige Tage vor Saisonstart, mit dem Leistungsstand zufrieden?
    ERWIN HALUSA: Wir sind noch nicht bei 100 Prozent, es ist Luft nach oben. Aber wir arbeiten in den Vorbereitungsmatches und den Trainingseinheiten mit Hochdruck daran, dass wir so schnell wie möglich die Fehler in unserem Spiel abstellen. Vor allem unsere jungen Spieler durchlaufen derzeit einen Lernprozess. 

