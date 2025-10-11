Spiel gegen Meisterfavorit SG Regensburg: VfL Günzburg zu Gast im Adlerhorst

Spieltag Nummer vier steht für den VfL Günzburg in der Regionalliga-Saison 2025/26 an: Am Samstag um 19.30 Uhr treffen die VfL-Handballer im Adlerhorst auf die SG Regensburg. Während die in Regensburg heimischen Adlerarten, die See- und Fischadler, hinter Beutetieren her sind, gehen die Oberpfälzer Handballer auf die Jagd nach Punkten. Möglichst viele wollen sie erbeuten, denn am Ende der Saison soll nicht weniger als die Meisterschaft stehen.

Meisterschaft als Ziel: Regensburg hat sich gut verstärkt

Simon Dillinger, Geschäftsführer der Regensburger, forderte von seinem Team nicht nur Tabellenplatz eins, sondern diesen auch noch unangefochten. Dementsprechend unter Zugzwang stehen die Spieler. Vor dieser Saison hat sich die Mannschaft erneut sehr gut verstärkt. Torwart Matija Gligic kam vom italienischen Zweitligisten ASD Pallamano, Jan Brüning-Wolter und Lukas Dude vom Top-Ausbildungsverein HSC Coburg. Außerdem stießen Jan Wilsdorf von HC Erlangen II, Johannes Reif von HaSpo Bayreuth und Jonas Schmidt von der TG Landshut hinzu. Insgesamt verfügen die Regensburger so über acht starke Rückraumspielern, vier Kreisläufer und vier Linkshänder.

Mit 4:2-Punkten starteten die Schützlinge von Trainer Benjamin Herth, der in Personalunion auch bayerischer Landestrainer ist, stark in die neue Spielzeit. Das Team fegte den HBC Nürnberg mit 37:18 aus der Halle und im Löwenkäfig des heimstarken Anzinger SV gewannen die Regensburger überdeutlich mit 36:19. Hinzu kommt eine knappe Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt bei der TG Landshut, die ebenfalls zu den Favoriten für die Meisterschaft gehört.

Bittere Gewissheit: Kreuzbandriss bei Luca Christl festgestellt

Auf die Mannschaft von VfL-Trainer Sandro Jooß wartet dementsprechend eine große Herausforderung. Das war bereits in der vergangenen Saison so, als sich die Günzburger jeweils knapp durchsetzten. Diese Niederlagen dürften die Adler nur noch heißer machen. Um trotzdem erfolgreich zu sein, muss es dem VfL gelingen, vor allem die Kreise der SG einzuschränken.

Während der Woche musste die Günzburger zudem noch eine schlechte Nachricht verkraften: Nach der Verletzung von Luca Christl gegen den HSC Coburg II am vergangenen Wochenende steht nun fest, dass sich der Youngster erneut das Kreuzband gerissen hat. Bitter für VfL-Talent Christl, der seine letzte Reha vorbildlich absolviert und sich schnell in das Team zurückkämpft hat. Nach der erneuten Verletzung muss er nun operiert werden.

So wird der VfL Günzburg mit zwei Kreisläufern, einem Linkshänder und sechs Rückraumspielern nach Regensburg anreisen. Wie immer bietet der VfL eine Mitreisegelegenheit im Mannschaftsbus an. Eine Anmeldung ist bei Dieter Pohl per Mail unter dieter.pohl.gz@gmail.com möglich. (AZ)