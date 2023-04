Robert Stumpf ist in Ichenhausen Stadtkönig der Schützen

In Oxenbronn werden die besten Schützen der Stadtmeisterschaft Ichenhausen gewürdigt. Bei der Siegerehrung stehen nicht nur die neuen Regenten im Mittelpunkt.

An der Ichenhauser Stadtmeisterschaft der Schützen haben diesmal exakt 100 Aktive teilgenommen. Bei der Siegerehrung würdigte Gastgeber Frohsinn Oxenbronn nun die Besten. Stadt-König wurde Robert Stumpf (VSG Ichenhausen), der einen 11,4 Teiler schaffte.

Den Mannschaftspokal sicherte sich Tell Deubach mit den meisten Ringen (es waren genau 1298,2) bei 15 gewerteten Schützen. Zudem konnten die Deubacher mit 21 Schützen auch den Meistbeteiligungspreis einheimsen. Bei der Glücksscheibe (222 Teiler) wurde der erste Platz diesmal doppelt vergeben. Sabine Hanika (VSG Ichenhausen) und Carina Kugelmann (Frohsinn Oxenbronn) gewannen, indem sie jeweils einen 222,0 Teiler erreichten. Oxenbronns Schützenmeister Lorenz Baur, Bürgermeister Robert Strobel und Sportreferentin Heike Glassenhart übergaben den Besten die Preise. (AZ)

Ergebnisse

Stadt-Königsschießen 1. Robert Stumpf, VSG Ichenhausen (11,4 Teiler), 2. Andreas Konrad, Frohsinn Oxenbronn (13,1), 3. Bruno Grüner, Eintracht Autenried (16,0); Jugend: 1. Andreas Ziesche, Tell Deubach (78,3), 2. Jonas Demharter, VSG Ichenhausen (98,0), 3. Carina Stefan, Fortuna Hochwang (104,7); Auflage: 1. Rainer Mader, Frohsinn Oxenbronn (4,7), 2. Dieter Lohr, Frohsinn Oxenbronn (7,5), 3. Lothar Schwehr, VSG Ichenhausen (18,8)

Luftpistole – Schützen: 1. Roland Baumeister, Tell Deubach (186 Ringe), 2. Werner Sailer, Tell Deubach (179), 3. Georg Glassenhart, VSG Ichenhausen (177); Altersklasse: 1. Bruno Grüner, Eintracht Autenried (169), 2. Christian Band, Fortuna Hochwang (169), 3. Hubert Dippold, Tell Deubach (166); Altersklasse Aufgelegt: 1. Maria Kempter, Eintracht Autenried (193), 2. Stefan Mitteneder, Eintracht Autenried (190), 3. Erwin Kempter, Eintracht Autenried (188)

Luftgewehr - Schützen: 1. Kilian Angstmann, VSG Ichenhausen (189 Ringe), 2. Rainer Siegner, Tell Deubach (187), 3. Christian Meißle, Gemütlichkeit Rieden (186); Jugend: 1. Andreas Ziesche, Tell Deubach (163), 2. Jonas Demharter, VSG Ichenhausen (163), 3. Leonie Thoma, Fortuna Hochwang (144); Altersklasse: 1. Jürgen Ley, Gemütlichkeit Rieden (189), 2. Sonja Ley, Gemütlichkeit Rieden (180), 3. Horst Reichle, Fortuna Hochwang (180); Altersklasse Aufgelegt: 1. Lothar Schwer, VSG Ichenhausen (199), 2. Adolf Forstner, Fortuna Hochwang (198), 3. Werner Hirsch, Fortuna Hochwang (198)