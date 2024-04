Pferdesport

10:43 Uhr

Premiere für den neuen Springplatz des RFV Günzburg

Plus Das aktuelle Frühjahrsturnier markiert den Start in die Zukunft des Vereins. 14 Prüfungen sind ausgeschrieben. 2024 gibt's sogar drei Turniere auf der Anlage.

Von Jan Kubica

Darauf haben die Mitglieder des RFV Günzburg und alle Reitsport-Fans in der Region lange gewartet: Der neue Springplatz auf der Anlage bei den örtlichen Krankenhäusern ist in seiner ersten Ausbaustufe fertiggestellt. Wenige Tage vor dem Frühjahrsturnier testeten einige Talente mit Schulpferden den Schauplatz künftiger Sportveranstaltungen. Die ersten stehen jetzt über das Wochenende 27./28. April an. Von den 14 Prüfungen der Gesamtveranstaltung werden zehn (sechs Springen, vier Dressuren) auf dem nagelneuen Sandplatz ausgeritten.

Lichte Weite schon in der ersten Ausbaustufe: So sieht der neue Springplatz des RFV Günzburg aktuell aus. Foto: Bettina Lachenmayer

Mit überaus zufriedener Miene blickt RFV-Präsident Thomas Lang über die große Vereinsanlage, die nun ihren aus früheren Tagen gewohnten Mittelpunkt zurückbekommen hat. Fortan werden Besucher wieder auf der Terrasse Platz nehmen und hautnah verfolgen können, wie Pferdesportler über Steilsprünge und Oxer fliegen. Für Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse ist der Platz vorgesehen; momentan reicht es bis zu einem Stern, nach dem Vollausbau über 85 Meter Länge und 45 Meter Breite können dann M**-Springen ausgeschrieben werden.

