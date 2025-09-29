Philipp Weishaupt reitet in Wien vor kaiserlicher Kulisse ins Glück

Vor der atemberaubenden nächtlichen Kulisse des Schlosses Schönbrunn in Wien hat Philipp Weishaupt einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt. Der deutsche Springreiter gewann am Sonntagabend den prestigeträchtigen Grand Prix der Longines Global Champions Tour und sicherte sich damit nicht nur über 100.000 Euro Preisgeld, sondern auch das begehrte Ticket für den Super Grand Prix in Prag.

Ein Plan geht auf: Weishaupt aus Jettingen wechselt das Pferd

Bereits am Vortag bewies Weishaupt ein feines Gespür für seinen vierbeinigen Partner. Statt den neunjährigen schwedischen Warmblut-Wallach Kilmister nach einer fehlerfreien Runde über 1,50 Meter weiter zu belasten, zog er ihn zurück. Diese Entscheidung zahlte sich aus: Frisch, kraftvoll und konzentriert sprang Kilmister am Finalabend fehlerfrei durch Umlauf und Stechen.

Im Stechen, für das sich zwölf Paare qualifiziert hatten, setzte Weishaupt auf höchste Präzision und ein hohes Grundtempo. Mit einer Zeit von nur 40,85 Sekunden ließ er den bis dahin führenden Niederländer Harrie Smolders (41,96) sowie den Iren Bertram Allen (42,31) hinter sich. Andere Top-Reiter wie Peder Fredricson blieben chancenlos.



In einem Interview mit hooforia.com erklärte Weishaupt, dass die Kulisse in Wien für ihn etwas ganz Besonderes gewesen sei. Zwar sei es schwer, von einem Lieblingsort zu sprechen, da er in Riesenbeck sein eigenes Top-Turnier habe und weltweit an großartigen Plätzen reite. Doch Schönbrunn sei „mit Abstand das Unglaublichste“, so Weishaupt. Seine Dankbarkeit galt vor allem Kilmister, den er als außergewöhnlich talentiert und mutig lobte. Dass der Wallach erst neun Jahre alt ist, macht den Sieg umso bemerkenswerter.

Nach Wien ruft Prag: Weishaupt aus Jettingen in Top-Form

Mit dem Triumph in Wien löste Weishaupt das Golden Ticket für den Super Grand Prix der GCT in Prag, bei dem es im November 2025 um 1,25 Millionen Euro Preisgeld geht. Bereits 2023 hatte er dort den emotionalsten Erfolg seiner Karriere gefeiert, als er den GCL Super Cup gewann. Nun freut er sich auf die Rückkehr: Prag sei für ihn „ohne Zweifel die Lieblingswoche im Jahr“. Auch Weggefährten wie Olympiasieger Christian Kukuk zeigten sich begeistert. Dieser betonte, niemand könne eine Stechrunde so reiten wie Weishaupt.