Ehemaliger Zweitliga-Profi Ralf Zimmermann übernimmt: TSV Ziemetshausen hat neuen Trainer gefunden

Nach dem Abstieg der Zusamtaler aus der Bezirksliga geht TSV Ziemetshausen um Abteilungsleiter Georg Stötter mit einem neuen Coach in die Spielzeit 2025/26. Ralf Zimmermann übernimmt an der Seitenlinie des Fußball-Kreisligisten.

In den abschließenden Partien der vergangenen Saison und in den Relegationsspielen hatte Julian Riederle die sportliche Verantwortung innegehabt. Riederle beerbte Benjamin König, von dem sich der Verein in der Schlussphase der Saison getrennt hatte. Nun freut sich Zimmermann auf seine neue Aufgabe: „Georg Stötter und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben uns erstmals getroffen, als ich Trainer in Mindelzell war und wir gegen den TSV Ziemetshausen gespielt haben. Anscheinend habe ich einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, so der neue Coach.

„Glaube, dass ich mit meiner Erfahrung die Spieler weiterentwickeln kann“

Vor einigen Wochen hätte sich Spartenchef Stötter dann bei ihm gemeldet und nach einigen Gesprächen, die sehr gut verlaufen seien, wurde eine Zusammenarbeit vereinbart. „Ich weiß, dass Ziemetshauen ein sehr gut geführter Verein ist und dass dort attraktiver Fußball gespielt wird. Es ist eine reizvolle Aufgabe für mich, dort etwas zu bewegen“, nennt Zimmermann einige Gründe für sein Engagement in der Marktgemeinde. Die Mannschaft hätte einige Talente, aber auch durchaus erfahrene Akteure in ihren Reihen. Zimmermann möchte vor allem die jungen Ziemetshauser Spieler weiterbringen und besser machen: „Das war auch bei meinen letzten Stationen als Trainer immer mein Ziel. Ich glaube, dass ich mit meiner Erfahrung die Spieler durchaus weiterentwickeln kann.“

Seine Erfahrungen als Trainer sammelte der 44-Jährige unter anderem bei der SpVgg Wiesenbach, beim SV Mindelzell und bei einigen Clubs, die dem württembergischen Fußball Verband angehören. Als Spieler war der Linksfuß unter anderem beim SSV Ulm 1846 in der 2. Bundesliga, den Regionalligisten Stuttgarter Kickers und SC Pfullendorf oder beim damaligen Bayernligisten TSG Thannhausen aktiv.