Philipp Weishaupt wird Erster, Fünfter – und demnächst Vater

Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen erwartet mit seiner Frau Domenika Nachwuchs. Auch sportlich hat der Profi in Riad einigen Grund zum Feiern.

Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen hat mit den Berlin Eagles die Teamwertung bei der Global Champions Tour gewonnen. Dazu genügte ihm und seinem Partner Christian Kukuk ein siebter Platz beim Finale in Riad (Saudi-Arabien).

1,6 Millionen Euro Preisgeld

Kukuk leistete sich auf Mumbai zwei Abwürfe, Weishaupt kam auf Coby fehlerfrei ins Ziel. Nach insgesamt 15 Einzelwertungen in aller Welt setzten sich die Berlin Eagles unter 16 Mannschaften durch und strichen 1,6 Millionen Euro Preisgeld ein.

Die Einzelwertung der Global Champions Tour gewann bereits zum dritten Mal der Brite Ben Maher, den Tagessieg in Riad holte der Ire Michael Pender. Beim Finale in Saudi-Arabiens Hauptstadt belegte Philipp Weishaupt auf Coby Platz fünf. In der 140 Reiter aufweisenden Gesamtwertung landete der Jettinger als viertbester Deutscher auf Rang 13. Sein bestes Ergebnis 2022 war der zweite Platz in Valkenswaard (Niederlande).

Im sechsten Monat schwanger

Weit hinter die sportlichen Erfolge zurück, tritt aktuell freilich die Nachricht, dass Philipp Weishaupt demnächst Vater wird. Seine Ehefrau Domenika, selbst erfolgreiche Dressurreiterin, ist im sechsten Monat schwanger. Beide bestätigten während der Turniertage in Riad das bevorstehende, freudige Ereignis. Das Paar hatte 2019 Hochzeit gefeiert. (dpa, ica)

