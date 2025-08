Reitturnier in Jettingen: Dressur, Springreiten und Paprikaschnitzel

Es ist inzwischen Tradition in Jettingen: Jedes Jahr veranstaltet der ortsansässige Reit- und Fahrverein an zwei Sommerwochenenden seine Reitturniere. Los geht es in diesem Jahr am 2. und 3. August mit dem Dressurturnier. Dabei präsentiert sich erneut die schwäbische Dressur-Elite. Neun Prüfungen bis zur Klasse S* stehen auf dem Programm. „Prüfungen in dieser Klasse gibt es hier in der Region sonst kaum“, ist Georg Linder, 2. Vorsitzender des RFV, stolz auf das Programm.

