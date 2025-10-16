Die Tradition bewahren: Warum dieser Günzburger eine Schafkopfschule im Internet einrichtet

Schafkopf ist für Martin Burkhardt eine Herzensangelegenheit. Er ist Europameister, deutscher Meister und Vizeweltmeister in dem bayerischen Kartenspiel. Nun möchte der Günzburger Schafkopf aus der analogen auch in die digitale Welt bringen. Gemeinsam mit IT-Spezialisten baut er daher derzeit eine Plattform für eine Online-Schafkopfschule auf.

Mit kleinen Videosequenzen möchte Burkhardt das traditionsreiche Kartenspiel neuen Spielern erklären und die Feinheiten, die er sich in seiner langen Schafkopfkarriere angeeignet hat, weitergeben. „Mir ist es wichtig, dass Schafkopf nicht nur in Wirtshäusern oder Vereinen lebt, sondern auch für die junge Generation attraktiv bleibt“, will Burkhardt die Tradition bewahren und neue Spielerinnen und Spieler gewinnen.

Online-Lerneinheiten mit Videos und Übungen geplant

In Zeiten, in denen klassische Kartenspiele oft von digitalen Games verdrängt werden, möchte Burkhardt Jugendlichen zeigen, dass Schafkopf nicht nur Spaß macht, sondern auch das Denken und die Gemeinschaft fördert: „Es geht ums Zusammenspiel, ums Taktieren und ums Miteinander am Tisch. Das möchte ich gerne weitergeben“, sagt er.

Neben der Freude am Spiel eröffnet Schafkopf zudem die Möglichkeit, bei Turnieren Preisgelder zu gewinnen. „Natürlich steht der Spaß im Vordergrund“, betont Burkhardt. „Aber für viele ist es auch spannend, sich mit anderen zu messen und vielleicht den einen oder anderen Euro zu erspielen.“ Der Online-Kurs soll noch dieses Jahr starten und flexibel zugänglich sein. Neben den Videos sind auch interaktive Übungen und Live-Sessions mit Burkhardt geplant. Über die Plattform sollen sich Spieler vernetzen, austauschen und gemeinsam trainieren können.

Burkhardt hat ein klares Ziel: „Dann lebt Schafkopf auch in Zukunft weiter“

Darüber hinaus will Burkhardt aber auch Wettbewerbe in der analogen Welt ins Leben rufen, bei denen sich Interessierte persönlich treffen, zusammen spielen und trainieren können. Bei diesen Schafkopfpartien ist Burkhardt dann selber vor Ort, sodass sich die Spieler den einen oder anderen Tipp vom mehrfach ausgezeichneten Champion geben lassen können. Wer Interesse an einer Schafkopfonlineschule hat, kann sich unverbindlich unter schafkopfonlineschule@web.de registrieren.

„Je mehr Rückmeldungen wir bekommen, desto besser können wir planen. Sowohl online als auch vor Ort“, will Burkhardt, dass das Kartenspiel einen festen Platz in der digitalen wie analogen Welt findet. „Wenn wir es schaffen, Jugendliche für diese Tradition zu begeistern, dann lebt Schafkopf auch in Zukunft weiter.“