Bezirkstag der Schützen: Landeschef kritisiert Verschärfung des Waffenrechts

Plus Kühn befürchtet negative Auswirkungen neuer Vorgaben auf die Nachwuchsarbeit. 32 Schützen werden in Dillingen geehrt - unter ihnen drei aus dem Landkreis Günzburg.

Voll besetzt war der Dillinger Stadtsaal beim 74. Bezirksschützentag. Die Vertreter der 22 schwäbischen Schützengaue waren zahlreich angereist – aus dem nördlichen Riesgau bis zum südlichen Oberallgäu – und sogar aus Baden-Württemberg, wie der heimische Gauschützenmeister Josef Grosser erklärte. Dem diesmal den Bezirkstag ausrichtenden Donau-Brenz-Egau-Schützengau gehören nämlich auch etliche Vereine aus dem benachbarten Bundesland an.

Bei den Grußworten aus Politik und Sport ließ Oberbürgermeister Frank Kunz seine sechs Dillinger Schützenvereine nicht unerwähnt, wobei 2027 das 200. Wiegenfest der Dillinger SSG ansteht.