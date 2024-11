Das Heimspiel wird zum Stimmungsmacher für den SV Waldkirch

Letztlich fehlte nur ein Quäntchen Glück. Doch die beiden Niederlagen im Heimwettkampf der Luftpistole-Bundesliga werden den SV Waldkirch nicht nachhaltig zurückwerfen. So zuversichtlich äußerte sich jedenfalls Trainer Quirin Rothdach nach dem 1:4 gegen die SSG Dynamit Fürth und dem 2:3 gegen den ESV Weil am Rhein in der Sporthalle zu Burgau. Selbst das Kapitel Endrunde um die deutsche Meisterschaft hat der Coach nicht abgeschrieben: „Wenn wir so weitermachen, können wir in der Tabelle noch nach oben klettern und vielleicht den vierten Platz und damit das Finale in Angriff nehmen.“

