Der SV Waldkirch will seinen Fans zwei Heimsiege schenken

Nationale Spitzenathleten bestaunen und Stars aus der Weltelite hautnah erleben kann die heimische Sportfamilie beim Heim-Wettkampf des Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch. Am Wochenende 2./3. November steigt in der Sporthalle der Grundschule in Burgau eine der großartigsten Veranstaltungen, die der regionale Sportkalender zu bieten hat. Mittendrin die heimischen Asse. Sie stehen vor zwei Duellen gegen Topteams der Liga: Am Samstag treffen sie ab 18 Uhr auf die SSG Dynamit Fürth, am Sonntag ab 13 Uhr auf den ESV Weil am Rhein. Diese drei Teams und noch zwei weitere stehen nach vier Durchgängen mit jeweils 6:2 Punkten in der Rangliste.

