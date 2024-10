Fast alles ist neu beim Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch

Das kleinste Bundesliga-Dorf Deutschlands startet am 5. Oktober in eine neue Runde, es ist bereits die neunte in Serie für den SV Waldkirch. Und das Personalkarussell hat sich über den Sommer 2024 heftig gedreht beim Team aus dem Holzwinkel. Der Luftpistole-Erstligist startet nun ohne die etablierten Größen Alexander Kindig, Lea Kleesattel und Sebastian Kugelmann; die Sportler führen geplante Pausen und private Gründen für ihre Entscheidungen an. Die wohl folgenschwerste Veränderung gibt es aber auf der Trainerposition.

