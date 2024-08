Neue Wege in der Jugendarbeit

Der Schützengau Burgau bietet eine neue Veranstaltung für die jugendlichen Mitglieder seiner Vereine an. Der erste Gaujugendbiathlon steigt am 31. August 2024. Es ist eine Kombination aus Fahrradfahren und Schießen.

Die jungen Sportler werden bei diesem Angebot - begleitet von Jugendbetreuern und Familienangehörigen - zwischen den Schießständen in Jettingen, Scheppach und Burgau hin- und herfahren. Für den Weg zwischen den Schießständen wird allerdings keine Zeitmessung vorgenommen. „Die Sicherheit der Teilnehmer geht vor“, sagt Gausportleiter Martin Feistle. In Röfingen soll eine kleine Pause eingelegt werden. Für Sportgeräte und Getränke sorgt der Gau. Start ist in Jettingen gegen 14 Uhr. Die Siegerehrung findet am Abend auf der Haldenwanger Reute statt.

Der Gausportleiter ist Ideengeber

Auf die Idee zu dieser Veranstaltung kam Gausportleiter Martin Feistle. Sein Ausgangspunkt war, dass bei den bislang letzten Wahlen zum Gauvorstand die Gaujugendleitung nicht neu besetzt werden konnte. Feistle wollte aber trotzdem etwas für die Jugendlichen vor Ort anbieten. Den Grundgedanken fasste er im Winter 2023. Danach ging es zwei Monate lang in die Feinabstimmung mit Gauschützenmeister Wolfgang Majewski. Schließlich wurden alle Vereine des Gaues in die Planungen einbezogen, hier taten sich laut Gausportleiter vor allem die Vereine aus Jettingen und Scheppach hervor.

Anmeldungen bis 25. August möglich

Der Wettkampf richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen des Gaues. Die Anmeldung läuft per E-Mail an gausportleiter@gau-burgau.de und soll gesammelt über die Jugendleiter der jeweiligen Vereine erfolgen. Anmeldeschluss ist der 25. August, Nachmeldungen sind unter Umständen möglich. Noch gibt es erst sehr wenige Anmeldungen für die Veranstaltung, sie wird aber laut Feistle auf jeden Fall stattfinden.