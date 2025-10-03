Bundesliga-Schießen in Waldkirch: Jubiläumssaison mit Juniorenweltmeister

Beim Schützenverein Edelweiß Waldkirch gibt es in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern: Mit dem Saisonbeginn am 4. Oktober beginnt für die erste Luftpistolenmannschaft des Vereins die zehnte Saison in Folge in der ersten Bundesliga. Ein konkretes Ziel für die Jubiläumssaison möchten sich die Schützen aber noch nicht setzen: „Wir wollen erstmal gut in die Saison starten und von Anfang an wichtige Punkte einfahren. Nach den ersten zwei Wochenenden schauen wir dann, wo die Reise hingeht“, sagt Teammanager Simon Rogg.

Die meisten Schützen der Erstligamannschaft trainieren wegen der großen Distanz nicht in Waldkirch, sondern in ihren Heimatvereinen. Dennoch sei der Teamgeist gut. „Die meisten kennen sich bereits seit vielen Jahren. Auch die Neuzugänge fügen sich super in die Mannschaft ein“, so Rogg. In diesem Jahr gab es in dem Team einen Neuzugang: Als dritter Ausländer kommt Luca Joldea aus Rumänien neu in den Kader. Im vergangenen Jahr wurde Joldea Juniorenweltmeister und stellte dabei einen neuen Junioren-Weltrekord auf. Die erste Kontaktaufnahme der Waldkircher mit ihm fand schon in der vergangenen Saison statt. „Die Gespräche mit ihm verliefen sehr gut. Er war sofort begeistert, in der Bundesliga schießen zu können“, erzählt Rogg.

Zweite Mannschaft seit 2020 in der zweiten Bundesliga

Darüber hinaus gab es im Vorfeld der Saison eine weitere personelle Veränderung: Susanne Neisinger steht für die Erstligamannschaft aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Dafür rückt Theresia Baamann von der zweiten Mannschaft auf. „Sie hat es in der vergangenen Saison sehr souverän gemacht und hat sich das verdient“, kommentiert der Teammanager. Insgesamt gehe das Team mit großem Respekt in die neue Saison. Der Heimkampf findet in dieser Saison am 15. November 2025 im Vereinsheim Waldkirch statt.

Seit 2020 mischt außerdem die zweite Mannschaft der Waldkircher Schützen in der zweiten Bundesliga Luftpistole mit. Das Saisonziel ist laut Trainer Johannes Lanzendörfer neben dem Klassenerhalt auch jede Menge Spaß. Die Schützen seien bereits fleißig im Training, die Stimmung sei gespannt und aufgeregt, aber immer auch gut, so Lanzendörfer. In die Wettkämpfe geht das Team ebenfalls mit Respekt vor den Konkurrenten. „Die Gegner werden gefühlt von Jahr zu Jahr stärker. Wir werden den ein oder anderen spannenden Wettkampf bestreiten“, sagt der Trainer. Auch die Zweitliga-Mannschaft bekommt mit Sophia Haucke einen Neuzugang. Sie hat bisher in der vierten Liga in Baden-Württemberg geschossen. Die Wettkämpfe in der zweiten Liga beginnen am 5. Oktober. Seine Heimkämpfe bestreitet das Team am 16. November 2025 und am 4. Januar 2026 im Vereinsheim Waldkirch.