Noah und Jakob Lerch holen DM-Medaillen für die SSG Günzburg-Leipheim

Bei den Titelkämpfen im Freiwasser gewinnen die Brüder einmal Gold und zweimal Silber. Einer der beiden startet jetzt bei der Bezirksmeisterschaft in Burgau.

Fulminant aufgetreten sind die Brüder Noah und Jakob Lerch bei den nationalen Freiwassermeisterschaften. Im Wöhrsee in Burghausen holten die Gundelfinger drei Medaillen für die SSG Günzburg-Leipheim. Noah Lerch wurde Deutscher Meister über 5000 Meter und Vizemeister über 10.000 Meter, Jakob Lerch gewann in seinem Jahrgang Silber über 5000 Meter.

Bei angenehmen 23 Grad Wassertemperatur und Sonnenschein gingen die beiden Brüder an den Start.

Anschlag-Duell nach 10.000 Metern

Noah Lerch setzte sich direkt nach dem Startschuss zur olympischen Distanz an die Spitze des Feldes und gestaltete so sein Rennen. Nach zehn Kilometern musste er dann aber seinem Trainingskollegen Moritz Bockes (SG Stadtwerke München) im Anschlag den Vortritt lassen. Mit gut einer Sekunde Rückstand auf den Sieger wurde er in 1:53:32,16 Stunde deutscher Vizemeister.

Nach einem freien Tag stand für die beiden Brüder dann das Rennen über fünf Kilometer auf dem Programm. Hier konnten sich beide in einem Feld von 80 Athleten direkt im Vorderfeld platzieren - Noah Lerch an der Spitze und Jakob Lerch am Schluss der Führungsgruppe. Nach einem erneuten Anschlag-Duell mit seinem Trainingspartner aus München krönte sich Noah Lerch nach 55:19,15 Minuten zum deutschen Meister; Bockes benötigte ganze 84 Hundertstelsekunden länger. Jakob Lerch konnte bis zum Schluss in der Führungsgruppe bleiben und belegte in der offenen Wertung, knapp 40 Sekunden hinter seinem Bruder, in 56:01,08 Minuten den 15. Platz. Gleichzeitig bedeutet dieses Ergebnis auch die deutsche Vizemeisterschaft im Jahrgang 2008; hier trennte ihn gut eine halbe Minute von Sieger Moritz Erkmann (SC Chemnitz).

Über 7,5 Kilometer belegte Jakob Lerch nach 1:29:59,75 Stunde Platz 17 in den Jahrgängen 2007/2008. Diese Wertung gewann Finn-Constantin Kleinheinz (SC Magdeburg/1:23:13,68).

Lesen Sie dazu auch

Aus Bayern nach Mexiko

Während Noah Lerch sich aktuell für drei Wochen im Trainingslager in Mexiko befindet, bereitet sich Jakob Lerch auf die Schwäbischen Meisterschaften vor. Diese Titelkämpfe finden am kommenden Wochenende, 6./7. Juli, im Freibad Burgau statt. Der Wettkampf wird vom Heimatverein der beiden Top-Schwimmer, SSG Günzburg-Leipheim, ausgerichtet. Besucher können bei freiem Eintritt etwa 300 Athleten und Athletinnen bei 1350 Starts anfeuern. (AZ)