SG Günzburg-Leipheim zeigt starke Leistungen

Anfang Februar versammelten sich zahlreiche Schwimmsportbegeisterte im Hallenbad der Therme Lindau. In einer mitreißenden Atmosphäre traten sowohl erfahrene Athletinnen und Athleten als auch vielversprechende Nachwuchstalente gegeneinander an. Dabei konnte die Mannschaft der SSG Günzburg-Leipheim mit starken Leistungen überzeugen.

Die erfahrenen Schwimmerinnen und Schwimmer spielten bei diesem Wettkampf ihre ganze Routine aus und glänzten mit mehreren Podestplätzen. Magdalena König sicherte sich zwei erste Plätze über 50 Meter Brust in einer Zeit von 0:36,54 und 100 Meter Freistil in 1:08,50 sowie einen dritten Platz über 100 Meter Lagen. Kim Untersehr überzeugte mit drei zweiten Plätzen über 100 Meter Brust in 1:18,03, 100 Meter Freistil in 1:05,53 und 50 Meter Freistil in 0:28,50 sowie einem dritten Platz. Auch Jakob Klement und Daniel Stütz erreichten mit jeweils einem dritten Platz das Podium.

Aus der Nachwuchsmannschaft der SSG konnte Emil Dirr mit seinem dritten Platz über 100 Meter Brust in einer Zeit von 1:38,96 ein Ausrufezeichen setzen.

SSG Günzburg-Leipheim beim Schwimmwettkampf in der Therme Lindau

Doch nicht nur die etablierten Athleten zeigten starke Leistungen – für einige Schwimmer war es der erste Wettkampf überhaupt. Tobias Rösch, Ilayda Koray, Lara Gust und Nele Radloff stellten sich der Herausforderung und konnten ihre guten Trainingsleistungen ins Wasser umsetzen. Dabei erzielten sie viele persönliche Bestzeiten und trugen mit ihren starken Ergebnissen zum Gesamterfolg der SSG bei.

Einen großen Anteil an der guten Platzierung der SSG im Gesamtranking hatten auch Fabian Wall, Nikolai Veh, Daniel Stütz, Tobias Rösch und Jakob Klement, die über 50 Meter Freistil in die Top 10 schwammen. Ebenso erreichten Fabian Wall, Emil Dirr und Daniel Stütz über 100 Meter Freistil starke Platzierungen in den vorderen Rängen.

Dank der vielen neuen Bestzeiten konnte sich die SSG Günzburg-Leipheim eine gute Platzierung unter den 18 teilnehmenden Mannschaften sichern.

Gerade angesichts der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten zeigten sich Trainer und Betreuer sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Mit dieser positiven Erfahrung im Rücken blickt die SSG Günzburg-Leipheim optimistisch auf die kommenden Wettkämpfe. (AZ)