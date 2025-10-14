Erfolgreicher Abschluss der Europacup-Saison

Während seine Vereinskollegen die Trainingssaison im neuen Leipheimer Hallenbad bereits eröffnet hatten, ging es für Noah Lerch von der SSG Günzburg-Leipheim noch einmal ins Freiwasser. Bei besten Bedingungen fand am 27. September das große Finale der diesjährigen Europacup-Serie im Freiwasserschwimmen statt. In der fünften und letzten Runde der Wettkampfserie kämpften internationale Spitzenathleten auf der zehn-Kilometer-Strecke vor der malerischen Küste des kroatischen Razanac um die Punkte.

In einem stark besetzten Feld konnte sich Lerch mit einer Zeit von 1:53:57 Stunden den 15. Platz sichern und damit den soliden Abschluss einer erfolgreichen Europacup-Saison feiern. „Die Bedingungen waren nahezu ideal, das Wasser war mit 22,5 Grad angenehm und spiegelglatt“, berichtet Lerch. Insgesamt nahmen 35 Athleten aus ganz Europa am Rennen teil. Der Pole Bartosz Kapala holte sich mit einer Zeit von 1:51:06 Stunden den Sieg.

Wie eng und zugleich herausfordernd die Konkurrenz im Freiwasser ist, zeigt ein Blick auf die Zeitabstände: Während Lerch mit einem Rückstand von 2:51 Minuten auf den Erstplatzierten im starken Mittelfeld landete, lag der letzte Finisher auf Platz 35 bereits mehr als 15 Minuten hinter dem Sieger. Ein deutliches Zeichen für die hohe Leistungsdichte an der Spitze des Feldes. Nach der intensiven Wettkampfsaison geht es für Noah Lerch nun in eine zweiwöchige Trainingspause, bevor die Vorbereitung auf die kommende Saison beginnt. (AZ)