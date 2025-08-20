„Schwung mitnehmen“: Jettingen will dritten Sieg in Folge

Durchaus zufrieden kann der VfR Jettingen aktuell auf die Tabelle der Bezirksliga schauen. Nach zwei Siegen hintereinander belegt das Team mit neun Punkten Rang fünf. Mit Blick auf das Saisonziel, eine Platzierung unter den ersten vier, ist der VfR damit bislang voll im Soll. Am Mittwochabend soll für die Jettinger der nächste Sieg folgen. Gegner ist ab 18.15 Uhr der TSV Zusmarshausen.

TSV Zusmarshausen zählt zu den Überraschungen der bisherigen Saison

Das Team aus dem Landkreis Augsburg gehört zu den Überraschungen der noch jungen Bezirksliga-Saison. Als Aufsteiger ist der TSV nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen, zwei Siege und drei Unentschieden stehen zu Buche. Mit 14 Toren stellt der TSV derzeit zudem die zweitbeste Offensive der Liga und steht dank seiner guten Tordifferenz in der Tabelle sogar einen Platz vor Jettingen auf Rang vier.

„Diese Ergebnisse von Zusmarshausen sprechen natürlich eine deutliche Sprache“, blickt Jettingens Trainer Johannes Putz auf den kommenden Gegner. Der Coach warnt vor allem vor Marc Sirch. Der Zusmarshausen-Stürmer hat in den fünf Ligaspielen bereits acht Tore erzielt, zuletzt sicherte er seinem Team mit einem Treffer beim 1:1 gegen den SV Wörnitzstein-Berg einen Punkt. „Auf ihn müssen wir achten“, weiß Putz.

Ehemaliger Profi im Tor des TSV Zusmarshausen

Doch nicht nur in der Offensive verfügt der TSV über viel Qualität. Im Zusmarshausener Tor steht mit Raif Husic ein ehemaliger Profi. Nachdem Husic beim TSV Zusmarshausen mit dem Fußball begonnen hatte, ging es für ihn über die Jugend des FC Augsburg zum FC Bayern München. Dort gehörte er einige Male sogar zum Spieltagskader, ohne jedoch ein Spiel für die Profis des Rekordmeisters zu absolvieren.

Im Sommer 2014 folgte dann der Wechsel zum SV Werder Bremen. Auch bei den Bremern saß er immer wieder als Ersatztorhüter während Bundesligaspielen auf der Bank, kam allerdings lediglich für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Es folgte ein Wechsel zum VfR Aalen, für den er sieben Drittligaspiele absolvierte, ehe der heute 29-Jährige nach einem kurzen Engagement bei Wacker Burghausen im Sommer 2019 zu seinem Jugendverein in Zusmarshausen zurückkehrte. Dort ist er eine feste Größe und gehörte in der vergangenen Saison zu den Säulen der TSV-Aufstiegsmannschaft.

VfR-Trainer Putz mit klarem Ziel: „Schwung mitnehmen und gewinnen“

VfR-Trainer Putz will sich in seiner Gegneranalyse allerdings nicht nur auf einzelne Spieler fokussieren. „Sie sind eine gefestigte Truppe, ein eingeschworener Haufen“, hebt er das gesamte Mannschaftsgefüge des TSV hervor. Hinzu kommt der Derbycharakter der Partie. „Viele Spieler kennen sich untereinander“, erklärt Putz. „Das wird sicherlich kein einfaches Spiel.“

Trotzdem freue sich der 40-Jährige auf die Begegnung. Mit Christoph Wachs und Nico Fritz kehren zudem zwei wichtige Spieler, die zuletzt nicht zur Verfügung standen, wieder in den Kader zurück. Mit voller Einsatzstärke hat Putz nun ein klares Ziel vor Augen. „Wir wollen den Schwung aus den beiden letzten Siegen mitnehmen und unser Heimspiel gewinnen“, erklärt Putz. „Jedes andere Ziel für dieses Spiel wäre Quatsch.“