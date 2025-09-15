ESV Burgau: Erster Test bringt wichtige Erkenntnisse

Für ihren ersten Test in der neuen Saison hatten sich die Eisbären Burgau gleich einen echten Brocken ausgewählt: den VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Devils aus der Doppelstadt an der Donau schlossen die abgelaufene Spielzeit als Tabellendritter ab, im Playoff-Halbfinale scheiterten sie dann an den Pinguinen Königsbrunn.

Burgau liegt gegen Ulm/Neu-Ulm früh zurück

Bei der Partie im Burgauer Eisstadion behielten die Gäste vor knapp 500 Zuschauern mit 5:2 (3:1/2:1/0:0) die Oberhand. Zu Beginn der Partie war den Burgauern die Nervosität deutlich anzumerken. Die Devils übernahmen schnell das Kommando und gingen schon in der vierten Minute in Führung. Torschütze war der auffällige Dominik Synek. Der Angreifer wurde vor seinem Treffer mustergültig vom Ulmer Toptransfer Jakub Bernad bedient. Bernad, mehrfacher Inline-Hockey-Weltmeister, kam von den Pfronten Falcons an die Donau.

In der neunten Minute lag der Puck dann zum zweiten Mal im Tor des Burgauer Goalies Roman Jourkov. Dieses Mal war Alexander Rudkovski im Nachschuss erfolgreich. Zuvor hatte Jourkov zweimal abgewehrt. ESV-Stadionsprecher Benny Meer hatte das Tor der Devils noch nicht durchgesagt, da schepperte es wieder. Das dritte Tor der Devils, nur 55 Sekunden nach dem zweiten Treffer, ging auf das Konto von Joona Schneider, der in der vergangenen Spielzeit noch für die Eisbären gespielt hatte. Kurz vor diesem Treffer hatte auch Burgaus David Ballner eine Einschussmöglichkeit, der Schuss des Topscorers ging aber knapp vorbei. In der elften Minute hallte dann endlich der erste Eisbären-Torschrei der neuen Saison durch das Burgauer Eisstadion. Nach einer schönen Kombination netzte Felix Holzapfel nach Zuspiel der beiden Burgauer Neuzugänge Balint Makovics und Anton Schreiner ein. Bis zum Ende des ersten Drittels konnten sich die Eisbären dann etwas befreien und spielten zwischenzeitlich beinahe auf Augenhöhe.

Noch viel zu tun: Eisbären müssen sich höheres Tempo noch erarbeiten

Im zweiten Drittel waren gut drei Minuten gespielt, als David Ballner auf 2:3 stellte. Der ESV-Angreifer schloss einen Konter erfolgreich ab, doch nur drei Minuten später stellte der beste Akteur des Abends, Dominik Synek, auf 2:4. Die Vorarbeit hatte Alexander Rudkovski geleistet. Synek krönte seine gute Vorstellung schließlich mit seinem dritten Treffer zum 2:5 in der 30. Minute. Der Deutsch-Tscheche zog aus der Mitte des Angriffsdrittels ab und ließ Jourkov keine Chance. Im Schlussdrittel wurde die Partie dann etwas ruppiger. Nach einem groben Foul an Nico Miedl musste der Ulmer Joona Schneider das Eis verlassen. Die Schiedsrichter sprachen für das Vergehen eine fünfminütige Bankstrafe sowie eine Spieldauerstrafe aus. Die Eisbären konnten die Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. Auf der anderen Seite mussten mit Andreas Wiesler und Petr Ceslik zwei Burgauer beinahe gleichzeitig auf die Strafbank. Doch auch die Ulmer konnten diese doppelte Überzahl nicht für weitere Treffer nutzen.

Insgesamt war neben den individuell besser ausgebildeten Spielern auch bei dem wesentlich höheren Tempo ein großer Unterschied zur Landesliga zu erkennen. Sowohl die Aktionen mit der Hartgummischeibe als auch die Abläufe in den Köpfen der Spieler liefen deutlich schneller ab. Um Spielzüge schon im Vorfeld zu antizipieren, bleibt den ESV-Akteuren von nun an deutlich weniger Zeit. Das höhere Tempo müssen sich die Eisbären in den kommenden Vorbereitungswochen noch erarbeiten.

ESV Burgau- VfE Ulm/Neu-Ulm 2:5 (1:3/1:2/0:0)

Tore: 0:1 Dominik Synek (3:27), 0:2 Alexander Rudkovski (8.03), 0:3 Joona Schneider (8.55), 1:3 Felix Holzapfel (10.48), 2:3 David Ballner (24.), 2:4 Dominik Synek (26.53), 2:5 Dominik Synek (29.49).

Strafen: Burgau: 14 Minuten; Ulm: elf Minuten + 20 Minuten Disziplinarstrafe.

Zuschauer: 485.