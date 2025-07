Fielmann-Cup 2025: Gute Laune bei schlechtem Wetter

Die Wettervorhersagen waren eindeutig: Am Turnierwochenende des Fielmann-Cups sollte es regnen. Und so blieb den Verantwortlichen um Wolfgang Siegl und Jürgen Kees nichts anderes übrig, als das Turnier von den Sportplätzen des Dossenberger Gymnasiums in die beiden Sporthallen in der Rebaystraße und am südlichen Burgfrieden zu verlegen. Da zwei Spielfelder für 88 Mannschaften zu wenig Platz bieten, musste das Turnierprogramm zusammengestrichen werden. Die Wettbewerbe der A-Jugend, männlichen B-Jugend und D-Jugend wurden abgesagt.

Team des VfL Günzburg gewinnt C-Jugend-Turnier

Damit waren alle schlechten Nachrichten abgearbeitet. Von nun an standen Improvisationskunst und gute Handballlaune im Vordergrund. Das Turnier der männlichen C-Jugend war besonders stark besetzt. Im Endspiel setzten sich das Team des Gastgebers VfL Günzburg gegen den Regionalligakonkurrenten TSV Roßtal denkbar knapp mit 13:12 durch. Die zweite Günzburger C-Jugendmannschaft belegte nach einem 12:8 gegen den MTV Stadeln den fünften Platz.

Bei den beiden Mädchenfinals gewann jeweils der Bundesliganachwuchs von Frisch Auf Göppingen. Im B-Jugendendspiel unterlag der VfL Günzburg mit 12:18. Im Finale der C-Jugend verloren die Günzburger Mädchen nur hauchdünn mit 10:11. Trotzdem war schön zu sehen, welche Fortschritte die VfL-Mannschaften machten.

Minis zeigen ihr Können am Kinderhandballtag

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des Kinderhandballs. Damit möglichst viele Nachwuchshandballer Preise mit nach Hause nehmen könnten, gab es anstelle der üblichen Pokale in diesem Jahr Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Bei den Minis gewann VfL Günzburg I im Finale gegen den FC Straß. Im Spiel um Bronze siegte der VfL Günzburg III gegen den TSV Schwabmünchen.

Den E-Jugendwettbewerb gewann der TSV Schwabmünchen II in einem tollen Spiel gegen VfL Günzburg I mit 11:9. Die Bronzemedaillen holte sich der TSV Schwabmünchen I gegen den TSV Haunstetten. Im Spiel um Platz neun unterlag der VfL Günzburg II gegen Günzburg III mit 3:6. Das Spiel um Platz 15 gewann der TV Gundelfingen gegen den VfL Günzburg IIII mit 4:3.

Doch nicht nur auf dem Spielfeld, doch auch rundherum war am Wochenende einiges geboten. Neben einer Tombola zu Gunsten der VfL-Jugend konnte die Wurfkraft an einem Ballspeedometer gemessen werden. Abteilungsleiter Martin Frey zog schlussendlich eine zufriedene Bilanz: „Es war schön zu sehen, wie die vielen VfL-Rädchen zu einem weinroten Ganzen ineinander griffen. Der guten VfL-Laune können ein paar Regentropfen nichts anhaben“.