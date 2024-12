Landkreisfinale: TSG Thannhausen stößt Bubesheim vom Thron

Die TSG Thannhausen ist Landkreismeister im Hallenfußball. Der Kreisligist setzte sich im Finale des Turniers in der Günzburger Rebayhalle gegen den Vorjahressieger SC Bubesheim mit 2:0 durch. Die Thannhauser waren im Endspiel die bessere Mannschaft. Schon in der Gruppenphase hatten beide Teams gegeneinander gekickt. In dieser Partie hatte noch der SCB mit 1:0 die Oberhand behalten. Nach Angaben von Spielleiter Fatih Kayan waren 606 zahlende Besucher in die Günzburger Sporthalle gekommen. Bei den beiden Vorrundenturnieren in Krumbach und Günzburg sowie dem Finale waren insgesamt rund 1400 Zuschauer zur diesjährigen Auflage der Kreistitelkämpfe gekommen.

