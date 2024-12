Stimmen zum Sparkassencup: Emotionen und unterschiedliche Perspektiven

Der Landkreisfinale in Günzburg sorgte wieder für volle Ränge, packende Spiele und jede Menge Gesprächsstoff – sowohl auf als auch neben dem Platz. Von der Turnierorganisation und emotionalen Höhepunkten hin zu kritischen Stimmen zur Spielweise war alles dabei. Es folgen Eindrücke und Meinungen von Beteiligten.



Sabrina Hüttmann, Vorsitzende des Fußballbezirkes Schwaben: „Das Turnier hier in Günzburg war vom SC Bubesheim, wie gewohnt, wieder sehr gut organisiert. Einige Spiele waren sehr emotional, vielleicht das eine oder andere Mal auch etwas zu emotional. Die Stimmung und die Zuschauerzahl bei den Vorrunden und dem Finale hier in Günzburg sprechen für sich.“

