Kreisliga-Duell zwischen Wiesenbach und Bubesheim: „Für solche Derbys spielt man Fußball“

Mit einer breiten Brust kann der SC Bubesheim in den anstehenden achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga West starten: Nach dem 1:0-Erfolg gegen den TSV Offingen am vergangenen Samstag ist der SCB auf den ersten Tabellenplatz geklettert. Am heutigen Samstagnachmittag um 15.30 Uhr ist die Mannschaft nun bei der SpVgg Wiesenbach zu Gast.

Wiesenbach steht nach dem jüngsten torlosen Remis in Altenmünster auf Tabellenplatz sechs. „Wir haben in Altenmünster eine gute Partie gezeigt. Vor allem im zweiten Durchgang haben wir eine solide Mannschaftsleistung abgeliefert. Die Stimmung bei uns ist sehr gut“, erklärt Thomas Gornig, der Wiesenbacher Abteilungsleiter und Innenverteidiger in Personalunion.

Große Vorfreude beim SC Bubesheim

Er und seine Mitspieler sehen voller Vorfreude dem Spiel gegen den Tabellenführer entgegen. „Die Begegnung mit dem SC Bubesheim ist ein echtes Highlight für uns. Für solche Derbys spielt man Fußball. Spiele gegen Bubesheim, Thannhausen oder Ziemetshausen sind immer ganz Besonderes und machen richtig Spaß“, so Gornig. Der erfahrene Kicker glaubt, dass das Aufeinandertreffen mit dem aktuellen Spitzenreiter ein Match auf hohem Niveau wird.

„Für solche Derbys spielt man Fußball": Wiesenbachs Thomas Gornig freut sich auf das Duell mit Bubesheim. Foto: Ernst Mayer

Alleine die Qualitäten der einzelnen Protagonisten auf beiden Seiten sprächen für sich. „Axel Schnell, Cemre Onay, Simon Zeiser oder die Innenverteidiger David Tamm und Adam Kunz bei Bubesheim sind hervorragende Fußballer“, lobt Gornig den Gegner. Aber auch die SpVgg verfügt über einige überdurchschnittliche Kicker. „Ich denke, dass das Spiel gegen Bubesheim eine ganz enge Kiste wird“, blickt Gornig voraus. Einige Akteure der Spielvereinigung konnten in dieser Woche wegen Erkältungen allerdings nicht trainieren. Bei drei oder vier Akteuren sei der Einsatz am Samstag daher noch fraglich.

Bubesheim ist gewarnt: „Spiele in Wiesenbach sind definitiv nicht einfach“

Auch beim Tabellenführer fallen ein paar Akteure für das Derby aus. Der Bubesheimer Spielertrainer Tayfun Yilmaz muss auf Steffen Hain, Galip Yilmaz und Axel Hespeler verzichten. Hain hat eine Sprunggelenksverletzung, Yilmaz ist krank und Hespeler fehlt aus privaten Gründen. „Sonst sind alle an Bord und die Jungs sind alle fit“, erklärt Yilmaz. Der Spielertrainer fiel zuletzt selbst wegen einer Verletzung aus. Diese habe er inzwischen zwar wieder überwunden, ist aber konditionell noch nicht in Höchstform. Am vergangenen Sonntag absolvierte Yilmaz eine Halbzeit in der zweiten Mannschaft der Bubesheimer. Dabei steuerte der Filigrantechniker ein Tor zum 5:2-Sieg der Zweitvertretung über den TSV Burgau II bei.

Ob er am Samstagnachmittag in der Startelf stehen wird, ließ Yilmaz offen. Der 37-Jährige weiß um die Spielstärke der Wiesenabcher. „Die Spielvereinigung hat eine sehr eingespielte und erfahrene Truppe, die sehr körperbetont auftritt. Spiele in Wiesenbach sind definitiv nicht einfach“, so Yilmaz. Der Coach weiß aber auch, dass der Ausfall des Wiesenbacher Mittelfeldakteurs Daniel Steck schwer wiegt. „Wir sind gut drauf und haben in dieser Woche sehr gut trainiert. Wir freuen uns auf das Spiel in Wiesenbach“, so der Übungsleiter abschließend.

So tippen Tayfun Yilmaz und Thomas Gornig den achten Spieltag:

FC Günzburg – SSV Neumünster-U. 1:0/2:1

SpVgg Wiesenbach – SC Bubesheim 0:1/2:1

SSV Glött – SV Scheppach 3:1/1:1

TSG Thannhausen – TSV Balzhausen 2:0/3:1

TSV Ziemetshausen – SC Altenmünster 2:1/2:0

TSV Offingen – Türkiyemspor Krumbach 1:2/1:0

Türk Gücü Lauingen – SV Neuburg/Kammel 2:0/2:2