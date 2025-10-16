Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Saisonstart in der Luftgewehr-Bezirksoberliga: Offingen peilt den Klassenerhalt an

Sportschießen

Saisonstart in der Luftgewehr-Bezirksoberliga: Offingen peilt den Klassenerhalt an

In der Luftgewehr-Bezirksoberliga will die BSG Offingen die Klasse halten. Optimal wäre zudem ein Platz im Tabellenmittelfeld, erklärt die Kapitänin des Teams.
Von Martin Gah
    • |
    • |
    • |
    Zum Beginn der Saison 2025/26 kommt Philip Göhler neu in die Mannschaft der BSG Offingen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga.
    Zum Beginn der Saison 2025/26 kommt Philip Göhler neu in die Mannschaft der BSG Offingen in der Luftgewehr-Bezirksoberliga. Foto: Martin Gah

    Für die BSG Offingen beginnen die Wettkämpfe in der Luftgewehr-Bezirksoberliga, am Samstag startet die neue Saison. Zuvor gab es in dem Team eine personelle Veränderung: Hermann Hins wechselte in die zweite Mannschaft. Dafür kam Philip Göhler, der im vergangenen Jahr in der zweiten Mannschaft der Offinger schoss, aber auch schon einmal in der Bezirksoberliga aushalf. „Er schießt seit Anfang 2024, kam durch eine Bekannte zu uns nach Offingen und zum Schießsport und hat sehr schnell gezeigt, dass er talentiert ist“, sagt Mannschaftskapitänin Katja Olah. Göhlers Bestleistung im Wettkampf liegt bei 382 Ringen.

    Kapitänin Olah: „Toll wäre ein Platz in der Mitte der Tabelle“

    Das Saisonziel des Offinger Teams ist der Klassenerhalt. „Toll wäre ein Platz in der Mitte der Tabelle“, fügt Olah hinzu. Aber mit Blick auf die starke Konkurrenz in der Liga werde nicht einfach, sich zu behaupten. Trotz der Rivalität herrsche aber mit allen Gegnern ein kameradschaftlicher Umgang.

    Und auch innerhalb des eigenen Teams verstehen sich laut der Kapitänin alle gut. Die Vorbereitung auf die neue Saison bestritten die Sportlerinnen und Sportler auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Teil der Mannschaft genoss die Sommerpause des Vereins bis 15. September, andere trainierten auch währenddessen fleißig weiter. Heimkämpfe haben die Offinger in diesem Jahr am 31. Oktober und 14. November, weitere dann im nächsten Jahr. Diese finden im Klaiberhaus gegenüber dem Kino statt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden