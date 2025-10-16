Saisonstart in der Luftgewehr-Bezirksoberliga: Offingen peilt den Klassenerhalt an

Für die BSG Offingen beginnen die Wettkämpfe in der Luftgewehr-Bezirksoberliga, am Samstag startet die neue Saison. Zuvor gab es in dem Team eine personelle Veränderung: Hermann Hins wechselte in die zweite Mannschaft. Dafür kam Philip Göhler, der im vergangenen Jahr in der zweiten Mannschaft der Offinger schoss, aber auch schon einmal in der Bezirksoberliga aushalf. „Er schießt seit Anfang 2024, kam durch eine Bekannte zu uns nach Offingen und zum Schießsport und hat sehr schnell gezeigt, dass er talentiert ist“, sagt Mannschaftskapitänin Katja Olah. Göhlers Bestleistung im Wettkampf liegt bei 382 Ringen.

Kapitänin Olah: „Toll wäre ein Platz in der Mitte der Tabelle“

Das Saisonziel des Offinger Teams ist der Klassenerhalt. „Toll wäre ein Platz in der Mitte der Tabelle“, fügt Olah hinzu. Aber mit Blick auf die starke Konkurrenz in der Liga werde nicht einfach, sich zu behaupten. Trotz der Rivalität herrsche aber mit allen Gegnern ein kameradschaftlicher Umgang.

Und auch innerhalb des eigenen Teams verstehen sich laut der Kapitänin alle gut. Die Vorbereitung auf die neue Saison bestritten die Sportlerinnen und Sportler auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Teil der Mannschaft genoss die Sommerpause des Vereins bis 15. September, andere trainierten auch währenddessen fleißig weiter. Heimkämpfe haben die Offinger in diesem Jahr am 31. Oktober und 14. November, weitere dann im nächsten Jahr. Diese finden im Klaiberhaus gegenüber dem Kino statt.